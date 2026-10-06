Getty Images Sport
Traduit par
Le Bayern Munich envisage un transfert surprise pour le gardien de Newcastle Nick Pope comme doublure expérimentée
Le Bayern envisage une offensive surprise
Selon Sky Germany, le Bayern a jeté son dévolu sur Pope comme option expérimentée en tant que doublure à l'Allianz Arena en vue du prochain mercato estival. Le gardien de 34 ans est pressenti pour assurer la couverture d'Urbig, qui devrait être promu numéro un après la retraite programmée de Neuer. International anglais à 10 reprises, le portier est considéré comme une recrue idéale et pourrait arriver librement, son contrat à St James' Park expirant en juin 2027.
- News Images
Le gardien vétéran se retrouve avec un rôle de second plan
L’ancien gardien de Burnley a vu son rôle diminuer drastiquement à Tyneside après avoir perdu les faveurs de l’entraîneur Matthias Jaissle cette saison. Pope a perdu sa place de titulaire au profit de la recrue estivale Lukas Hornicek, qui a débuté les cinq premières journées de Premier League, tandis que le jeune Ewen Jaouen a été préféré dans les buts en Carabao Cup. En fait, la dernière apparition officielle du gardien expérimenté remonte à la dernière journée de la saison 2025-2026, lorsqu’il était titulaire lors d’une défaite 2-0 contre Fulham le 24 mai.
La recherche à l’international élargit la liste restreinte des gardiens de but
Des informations complémentaires de Sky Germany révèlent que le radar du Bayern s’étend bien au-delà de Pope et englobe plusieurs candidats expérimentés, sur le plan national comme international. En plus de suivre Marvin Schwabe, Oliver Baumann et Finn Dahmen en Bundesliga, Bernd Leno, de Fulham, est également à l’étude. Le média allemand ajoute que d’autres alternatives expérimentées suivies incluent Koen Casteels, Kevin Trapp, Frederik Ronnow, Lukas Hradecky, Juan Musso et le gardien du Sporting CP Rui Silva.
- Getty Images Sport
Le mercato estival dicte la transition de l’effectif
Un transfert à l’Allianz Arena offrirait au gardien vétéran une porte de sortie de premier plan loin de Tyneside, même si ce serait dans un rôle de doublure expérimentée sur la plus grande scène du football européen. Pour le Bayern, recruter un joueur d’expérience en transfert libre a tout son sens sur le plan financier, en apportant une solution fiable en couverture ainsi qu’un rôle de mentor pour leur futur numéro un. La concrétisation d’un accord dépendra finalement de la place qu’occupe Pope dans la liste des priorités de la hiérarchie bavaroise à l’approche du mercato estival.
Suivez GOAL sur Google
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles