Un transfert à l’Allianz Arena offrirait au gardien vétéran une porte de sortie de premier plan loin de Tyneside, même si ce serait dans un rôle de doublure expérimentée sur la plus grande scène du football européen. Pour le Bayern, recruter un joueur d’expérience en transfert libre a tout son sens sur le plan financier, en apportant une solution fiable en couverture ainsi qu’un rôle de mentor pour leur futur numéro un. La concrétisation d’un accord dépendra finalement de la place qu’occupe Pope dans la liste des priorités de la hiérarchie bavaroise à l’approche du mercato estival.