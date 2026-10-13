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Le Ballon d'Or, fabricant de légendes : quelle est sa valeur et combien touche son lauréat ?

FEATURES
L. Yamal
Kylian Mbappé
H. Kane
L. Messi
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Roma
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Ligue des Champions
Galatasaray vs FC Barcelone
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Viking vs Bayern Munich
Viking
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L'autre face de la médaille

Il existe en football des instants qui dépassent les frontières de la victoire et de la défaite, et qui restent gravés dans la mémoire du jeu, quelles que soient les générations qui se succèdent.


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Des instants où une star se dresse devant le monde entier, après avoir surpassé ses rivaux et inscrit son nom au registre des plus grands, pour soulever entre ses mains un Ballon d'Or, longtemps resté le rêve de chaque joueur et l'ambition que poursuivent les plus grandes vedettes depuis leurs débuts.


Au fil de longues décennies, ce trophée s'est associé à des noms qui ont forgé la gloire du football, passant d'une simple distinction annuelle à un symbole de réussite individuelle, autour duquel les débats se renouvellent et la concurrence s'enflamme, au point que le remporter est devenu un jalon dans la carrière de n'importe quel joueur, et un argument sur lequel s'appuient ses partisans lorsqu'on le compare aux légendes du passé et du présent.

Mais derrière les projecteurs qui entourent la cérémonie, les costumes élégants portés par les stars et les objectifs des caméras guettant l'instant de la remise du trophée, se cache une autre histoire, qui ne bénéficie pas du même intérêt. Elle a débuté il y a plus de sept décennies, et le trophée y a évolué dans sa forme comme dans son statut, parallèlement aux transformations qu'a connues le football lui-même.

Quel est donc le secret de ce talisman que se disputent les plus grandes stars du monde ? Comment a-t-il été fabriqué pour devenir l'un des symboles sportifs les plus célèbres de tous les temps ? Quelle est sa véritable valeur, et quels bénéfices peut en tirer le joueur qui parvient à ajouter son nom à la liste des lauréats ? Autant de questions qui ouvrent la porte à la découverte de l'autre visage du Ballon d'Or, alors qu'approche une nouvelle échéance pour trancher la lutte pour le trône du meilleur joueur du monde.



  • De la création d'un magazine français au trône des distinctions individuelles

    L'histoire du Ballon d'Or a débuté en 1956, à l'initiative du magazine français France Football, qui souhaitait honorer le meilleur joueur d'Europe et renforcer sa position auprès des amoureux du football.

    L'Anglais Stanley Matthews fut le premier à soulever le trophée, avant que ne se succèdent des noms qui ont écrit l'histoire du jeu, d'Alfredo Di Stéfano et George Best à Johan Cruyff, Michel Platini et Marco van Basten.

    Au fil des années, le cercle de la compétition s'est élargi : en 1995, les joueurs non européens sont devenus éligibles, puis la récompense s'est ouverte en 2007 à l'ensemble des joueurs professionnels à travers le monde.

    Entre 2010 et 2015, elle a fusionné avec la distinction de la Fédération internationale de football sous l'appellation « FIFA Ballon d'Or », avant que chaque partie ne revienne à l'organisation de son propre trophée de manière indépendante.

    En 2018 est apparu le Ballon d'Or féminin, rendant la récompense plus inclusive.

    Forte d'un héritage s'étendant sur des décennies, elle n'est plus un simple hommage à une saison exceptionnelle, mais une étape capable d'inscrire le nom d'un joueur dans la mémoire du football.

  • Est-elle entièrement faite d'or ?

    Contrairement à ce que son éclat pourrait laisser croire, le Ballon d'Or n'est pas un bloc d'or massif.

    Sa fabrication est confiée à la maison de joaillerie française Mellerio, dans le cadre d'un travail artisanal qui nécessite près de 100 heures de travail et débute environ six mois avant la date de remise du trophée.

    Le ballon est formé de deux hémisphères en laiton, sur lesquels sont ensuite gravés les détails des 32 panneaux qui reproduisent la forme d'un ballon de football, avant le polissage et la gravure du logo de France Football ainsi que de l'année de l'édition.

    Lors de l'étape finale, l'ensemble est plongé dans un bain d'or, puis fixé sur un socle en pyrite.

    Le trophée mesure environ 31 centimètres de hauteur et 23 centimètres de largeur, pour un poids total supérieur à 10 kilogrammes.

    Quant à son coût de fabrication, des estimations qui circulent l'évaluent à environ 3000 euros, un chiffre qui paraît très modeste au regard de son statut mondial, étant précisé que cette estimation ne constitue pas un prix officiel annoncé par l'organisateur.

  • Combien touche le lauréat du Ballon d'Or ?

    La surprise, c'est que le lauréat du Ballon d'Or ne reçoit pas de prime financière directe de France Football, et aucune récompense pécuniaire fixe et annoncée n'est associée au sacre lui-même.

    Mais la véritable valeur du trophée se manifeste dans les contrats commerciaux qu'il peut ouvrir au joueur, ainsi que dans son influence potentielle sur les conditions de prolongation de son contrat avec son club.

    Les parcours des stars offrent des exemples éloquents à ce sujet : après son sacre en 2018, Luka Modric a bénéficié d'une prime de la part de Nike estimée à environ 800 000 euros, en plus du lancement d'une chaussure spéciale en son honneur, tandis que le succès d'Aitana Bonmati au Ballon d'Or s'est traduit par un renforcement de sa présence commerciale et la signature d'accords avec des marques internationales.

    Le trophée peut également se répercuter sur la valeur marketing du joueur, en lui conférant un statut exceptionnel auprès des entreprises à la recherche de stars capables d'attirer le public à l'échelle mondiale.

    Il est donc impossible de fixer un montant unique que percevrait chaque lauréat : les gains dépendent de sa notoriété, de ses contrats antérieurs et de sa capacité à exploiter sa réussite sur les plans sportif et marketing.



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  • Course au titre 2026 : qui s'approche de la gloire ?

    Tous les regards se tournent vers l'édition 2026, dont la cérémonie est prévue le 26 octobre au London Palladium, un déplacement exceptionnel de la soirée dans la capitale britannique, pour célébrer le 70e anniversaire de la création du trophée et rendre hommage à l'Anglais Stanley Matthews, premier joueur sacré Ballon d'Or en 1956.

    Le choix de Londres s'inscrit dans la volonté de célébrer les racines historiques de la récompense, tout en préservant la dimension mondiale de l'événement, sans que cela signifie un transfert définitif de la cérémonie hors de Paris.

    La concurrence, cette année, semble se concentrer autour de noms de premier plan, au premier rang desquels Lamine Yamal, Harry Kane et Kylian Mbappé, avec également Lionel Messi, Rodri, Khvicha Kvaratskhelia, Fabián Ruiz et Ousmane Dembélé parmi les joueurs qui suscitent l'intérêt.

    Les indicateurs des nominations publiés en octobre font état d'une lutte serrée pour la première place, Yamal devançant la concurrence dans certaines prévisions, tandis que Kane et Mbappé arrivent en tête d'autres estimations.

    Mais ces pronostics ne signifient pas que le résultat est acquis, d'autant que le vote a été clos le 28 septembre dernier.

    Au final, la question la plus importante demeure : qui rejoindra la liste des légendes et transformera une saison exceptionnelle en gloire éternelle, même sans récompense financière directe ?

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