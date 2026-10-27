Lazio, Zaccagni : « On avait l’impression de jouer à domicile. Ma célébration était pour mon oncle. »

Mattia Zaccagni, attaquant de la Lazio, s’exprime au micro de DAZN après la victoire 6-2 sur le terrain de Sassuolo : « Nous sommes vraiment contents de la façon dont nous avons commencé cette saison. Ma célébration ? Elle était pour mon oncle, qui traverse une période difficile. Mais il s’en sortira, c’est certain. Les supporters ? On avait l’impression de jouer à domicile. Quand ils sont là, les jambes sont plus légères. À domicile, ils nous manquent, je le leur ai encore dit ce soir. »