Mattia Zaccagni, attaquant de la Lazio, s’exprime au micro de DAZN après la victoire 6-2 sur le terrain de Sassuolo : « Nous sommes vraiment contents de la façon dont nous avons commencé cette saison. Ma célébration ? Elle était pour mon oncle, qui traverse une période difficile. Mais il s’en sortira, c’est certain. Les supporters ? On avait l’impression de jouer à domicile. Quand ils sont là, les jambes sont plus légères. À domicile, ils nous manquent, je le leur ai encore dit ce soir. »
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Lazio, Zaccagni : « On avait l’impression de jouer à domicile. Ma célébration était pour mon oncle. »
Zaccagni ajoute : « Nous savons ce qu’ils pensent et nous continuons ainsi. La première place au classement ? Elle compte peu, le championnat vient à peine de commencer. Nous prenons les matches les uns après les autres et nous verrons quelles satisfactions nous pouvons en tirer. »
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