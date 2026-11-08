Lazio, un problème pour Tavares : que s’est-il passé ?

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Outre Sutalo, Nuno Tavares a lui aussi rencontré des problèmes du côté de la Lazio face au Napoli. Le joueur n’était pas au mieux à la fin de la première période et a ensuite été remplacé.
Outre Sutalo, Nuno Tavares a lui aussi rencontré des problèmes du côté de la Lazio face au Napoli. Le joueur n’était pas au mieux à la fin de la première période et a ensuite été remplacé.
Comme l’a rapporté DAZN, Tavares a ressenti un problème à la jambe gauche et était sur le point de sortir avant même la pause. Il est finalement resté sur le terrain jusqu’à la fin de la première période en serrant les dents, mais n’est pas revenu des vestiaires pour la seconde période.
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