Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
Nuno Tavares LazioGetty
Gianluca Minchiotti
Traduit par

Lazio, un problème pour Tavares : que s’est-il passé ?

N. Tavares
SSC Naples vs Lazio Rome
SSC Naples
Lazio Rome
Serie A

Remplacé contre Naples

Prochains matchs
LAZ

LAZ

Serie A

21 nov. 2026

LEC

LEC

NAP

NAP

Serie A

21 nov. 2026

TOR

TOR

Outre Sutalo, Nuno Tavares a lui aussi rencontré des problèmes du côté de la Lazio face au Napoli. Le joueur n’était pas au mieux à la fin de la première période et a ensuite été remplacé.

  • Comme l’a rapporté DAZN, Tavares a ressenti un problème à la jambe gauche et était sur le point de sortir avant même la pause. Il est finalement resté sur le terrain jusqu’à la fin de la première période en serrant les dents, mais n’est pas revenu des vestiaires pour la seconde période.

    • VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

    Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

    Suivez GOAL sur Google
Prochains matchs
LAZ

LAZ

Serie A

21 nov. 2026

LEC

LEC

NAP

NAP

Serie A

21 nov. 2026

TOR

TOR