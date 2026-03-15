Motta 6,5 : une seule erreur évitable en première mi-temps. Puis au moins trois interventions décisives et beaucoup d'assurance dans ses sorties.





Marusic 6,5 : il met Isaksen en position de tir grâce à une passe bien dosée. Il comble tant bien que mal les espaces sur ce côté pour limiter les centres du Milan.





Provstgaard 6,5 : se jette de toutes ses forces pour essayer de rassurer Motta derrière lui. Il s'impose, comme d'habitude, notamment dans le jeu aérien





Gila 7 : il forme un mur devant la surface de réparation. Toujours lucide pour guider la ligne et devancer Leao. Décisif en fin de match avec deux tacles monumentaux dans la surface.





Tavares 6,5 : insaisissable lorsqu’il accélère. À lui seul, il sème la confusion dans toute la chaîne droite du Milan.





Patric 6 : il souffre du pressing du Milan, mais parvient tout de même à contenir Modric lorsque le Croate se présente devant lui.





Taylor 6,5 : il méritait mieux en première mi-temps avec son tir du gauche en position excentrée qui a heurté la transversale. Il fait néanmoins un excellent travail dans les deux phases de jeu. (remplacé à la 44e minute de la deuxième mi-temps par Belahyane, sans note)





Dele-Bashiru 6 : il met beaucoup de cœur dans tout ce qu’il fait. Il n’est pas toujours parfait, mais au milieu, il n’abandonne jamais.





Isasken 8 : Pavlovic et Estupinian en perdent la tête face à lui. Imperturbable face à Maignan pour le 1-0. Lors de soirées comme celle-ci, il est presque impossible à marquer. Et il se rend également utile en repli défensif en récupérant plusieurs ballons. (à partir de la 22e minute de la deuxième mi-temps, Pedro 5,5 : il ne gère pas très bien au moins deux possessions en zone offensive dans les dernières minutes. On attend plus de lucidité de sa part)





Maldini 5,5 : il gâche une bonne occasion en contre-attaque qui aurait pu porter le score à 2-0 en première mi-temps. Il joue beaucoup de ballons en relais, mais fait aussi de nombreux mauvais choix lorsqu’il doit tenter des actions. (à partir de la 22e minute de la deuxième mi-temps, Dia 6 : il aide à alléger le pressing final des Rossoneri en travaillant bien sur les longues passes)





Zaccagni 5,5 : peu impliqué dans le jeu offensif. Il se rend au moins utile en repli pour aider Tavares. (à partir de la 37e minute de la deuxième mi-temps, Cancellieri sv)





Entraîneur Sarri 8 : Chef-d’œuvre tactique du technicien toscan, qui a su contenir les stars du Milan et mettre les Rossoneri en difficulté grâce à la profondeur sur les ailes. Gestion lucide des remplacements et résultat obtenu surtout grâce à la préparation défensive du match.