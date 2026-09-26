Lazio : Cancellieri se blesse en vacances, 15 points de suture nécessaires : ce qui filtre pour le prochain match

Il est rentré à Rome depuis l’Espagne avec le genou gonflé et une blessure qui a nécessité quinze points de suture, Matteo Cancellieri, attaquant de couloir de la Lazio, buteur également lors du 2-2 contre le Milan. Le club n’a pas expliqué les circonstances de l’incident, même si le joueur né en 2002 aurait été victime d’une chute depuis les rochers à Ibiza – comme l’écrit Lazionews24 – chute qui ne remet toutefois pas en cause sa présence pour les prochains rendez-vous.





Après les soins nécessaires, Cancellieri digérera le problème dans les prochains jours et retrouvera le groupe sans grosses conséquences. L’ancien joueur du Vérone était absent lors de la reprise de l’entraînement à Formello et son état sera réévalué dans les prochains jours, mais son retour sur les terrains devrait déjà avoir lieu pour le prochain match contre le Monza d’Ivan Juric.