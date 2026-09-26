Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
Cancellieri LazioGetty Images
Simone Gervasio
Traduit par

Lazio : Cancellieri se blesse en vacances, 15 points de suture nécessaires : ce qui filtre pour le prochain match

Lazio Rome
Lazio Rome vs Monza
Monza
Serie A
M. Cancellieri

Mésaventure pour Matteo Cancellieri qui, pendant la trêve, s’est blessé. L’attaquant de la Lazio a été victime d’une mauvaise chute en vacances, un contretemps qui lui a valu quelques points de suture mais qui ne devrait pas le mettre en danger pour le prochain match de l’équipe de Gattuso, contre Monza.


  • Il est rentré à Rome depuis l’Espagne avec le genou gonflé et une blessure qui a nécessité quinze points de suture, Matteo Cancellieri, attaquant de couloir de la Lazio, buteur également lors du 2-2 contre le Milan. Le club n’a pas expliqué les circonstances de l’incident, même si le joueur né en 2002 aurait été victime d’une chute depuis les rochers à Ibiza – comme l’écrit Lazionews24 – chute qui ne remet toutefois pas en cause sa présence pour les prochains rendez-vous.


    Après les soins nécessaires, Cancellieri digérera le problème dans les prochains jours et retrouvera le groupe sans grosses conséquences. L’ancien joueur du Vérone était absent lors de la reprise de l’entraînement à Formello et son état sera réévalué dans les prochains jours, mais son retour sur les terrains devrait déjà avoir lieu pour le prochain match contre le Monza d’Ivan Juric.

    • Publicité

    VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

    Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

    Suivez GOAL sur Google
Serie A
Lazio Rome crest
Lazio Rome
LAZ
Monza crest
Monza
MON