Lautaro Martinez, aucun risque. L’Inter le préserve pour le marathon de matches

Pour affronter le nouveau Parme et bien repartir en championnat, l’Inter devrait effectuer un peu de turnover : devant, il y aura certainement Marcus Thuram, non retenu par Zidane pour les engagements de Ligue des nations avec la France et au travail à Appiano ces dernières semaines. À ses côtés, l’un entre Pio Esposito et Bonny, avec l’ancien de service en favori. Des signaux importants devraient arriver après l’entraînement d’aujourd’hui, le premier véritable pour Lautaro après la séance d’hier, que l’Argentin a tenu à effectuer malgré le long voyage et le décalage horaire. Évidemment, l’avis de Lautaro a un poids spécifique, mais l’idée du staff de l’Inter est de lui accorder un tour de repos contre Parme. Ou au moins de le faire démarrer sur le banc.