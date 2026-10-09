Aucun risque, aucun excès de précipitation. Cristian Chivu n’a pas encore pris de décision, mais il envisage sérieusement de laisser Lautaro Martinez sur le banc au coup d’envoi pour le match contre le nouveau Parme d’Alberto Gilardino, prévu demain à 18 heures à Meazza. Un choix lié à la fatigue du Toro, qui a disputé les trois matches de l’Argentine, toujours comme titulaire : 75 minutes contre la Bolivie, 45 contre le Burkina Faso et 79 contre le Bénin, lors de la nuit des adieux de Messi à l’Albiceleste. Une trêve internationale qui a permis au capitaine de l’Inter de dépasser Kun Agüero au classement des meilleurs buteurs de l’histoire de l’Argentine, en grimpant à la troisième place avec 42 buts. Cela grâce aux réalisations inscrites contre la Bolivie et le Burkina Faso.
Lautaro Martinez, aucun risque. L’Inter le préserve pour le marathon de matches
Tour de repos
Pour affronter le nouveau Parme et bien repartir en championnat, l’Inter devrait effectuer un peu de turnover : devant, il y aura certainement Marcus Thuram, non retenu par Zidane pour les engagements de Ligue des nations avec la France et au travail à Appiano ces dernières semaines. À ses côtés, l’un entre Pio Esposito et Bonny, avec l’ancien de service en favori. Des signaux importants devraient arriver après l’entraînement d’aujourd’hui, le premier véritable pour Lautaro après la séance d’hier, que l’Argentin a tenu à effectuer malgré le long voyage et le décalage horaire. Évidemment, l’avis de Lautaro a un poids spécifique, mais l’idée du staff de l’Inter est de lui accorder un tour de repos contre Parme. Ou au moins de le faire démarrer sur le banc.
Calendrier chargé
L’Inter, comme toutes les équipes engagées dans les coupes, jouera tous les trois jours jusqu’au 8 novembre, match programmé avant la pause de novembre pour les engagements des sélections nationales. Samedi à 18 heures, l’équipe recevra Parme, mardi 13 octobre à 21 heures elle attendra Bruges à Meazza, samedi 17 octobre à 18 heures elle se produira au Dall’Ara contre Bologne, mercredi 21 octobre à 21 heures elle affrontera le Shakhtar Donetsk à domicile, puis dimanche 25 octobre à 12h30 elle se mesurera à la Fiorentina, encore à domicile, mercredi 28, lors de la journée en semaine, elle jouera à Venise, samedi 31 octobre à 20h45 il y aura le derby contre l’AC Milan, à l’extérieur, mardi 3 novembre à 21 heures encore la Ligue des champions à Rotterdam contre Feyenoord et le 8 novembre, à 18 heures, le match de championnat contre le Côme de Cesc Fabregas.
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles