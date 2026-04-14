Lamine Yamal espère que son « idole » Neymar sera retenu en sélection brésilienne pour la Coupe du monde 2026

Mené 2-0 après l’aller face à l’Atlético Madrid en quarts de finale de la Ligue des champions, le FC Barcelone peut compter sur la détermination de Yamal, qui puise son inspiration dans les exploits passés de Neymar. Le jeune joueur a évoqué la mémorable victoire 6-1 contre le Paris Saint-Germain en 2017, lors de laquelle l’international brésilien avait brillé et permis de renverser la défaite 4-0 du match aller.

« J'ai visionné ce match (du 6-1) plusieurs fois, et je l'ai également suivi en direct », a confié Yamal. « Neymar est un joueur qui a beaucoup compté pour moi durant mon enfance. »

Pour nourrir son mental, le jeune joueur s’appuie aussi sur des exemples hors des terrains : il a récemment modifié sa photo de profil Instagram pour y afficher LeBron James célébrant le titre 2016 des Cleveland Cavaliers après avoir comblé un retard de 3-1 dans la série.

« C’est l’une des figures qui peut m’inspirer pour ce match », a-t-il ajouté. « Je vais réfléchir à la façon dont il s’y est pris et j’espère que ça marchera de la même manière pour moi. »