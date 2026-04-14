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Lamine Yamal espère que son « idole » Neymar sera retenu en sélection brésilienne pour la Coupe du monde 2026
Yamal soutient Neymar pour son retour en Coupe du monde
Yamal a exprimé son soutien à Neymar et espère voir l’attaquant brésilien prendre part à la Coupe du monde 2026. Actuellement au Santos FC, Neymar n’a pas été retenu par Carlo Ancelotti dans la dernière sélection de la Seleção. Malgré cette absence, Yamal est convaincu que le joueur de 34 ans conserve les qualités techniques et le charisme nécessaires pour briller sur la scène internationale. L’ailier adolescent considère d’ailleurs que le numéro 10 brésilien fait partie des joueurs qui ont nourri son amour du football durant son enfance.
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Un jeune ailier rend hommage à l’idole de son enfance
L’icône brésilienne a profondément influencé Yamal, qui a confié que Neymar avait joué un rôle clé dès ses premiers pas dans le football. L’international espagnol a également exprimé son admiration pour la carrière de l’ancien ailier du FC Barcelone et confié son souhait de le voir revenir sur la plus grande scène internationale.
« C’est mon idole et je lui serai toujours reconnaissant pour tout ce qu’il a apporté au football », a-t-il déclaré en conférence de presse. « Il inspire tout le monde. C’est le genre de joueur pour lequel on achète un billet, et le genre de joueur pour lequel on revoit un match trois jours plus tard juste pour admirer ses gestes. J’espère le voir à la Coupe du monde. »
Dans l'esprit de « La Remontada »
Mené 2-0 après l’aller face à l’Atlético Madrid en quarts de finale de la Ligue des champions, le FC Barcelone peut compter sur la détermination de Yamal, qui puise son inspiration dans les exploits passés de Neymar. Le jeune joueur a évoqué la mémorable victoire 6-1 contre le Paris Saint-Germain en 2017, lors de laquelle l’international brésilien avait brillé et permis de renverser la défaite 4-0 du match aller.
« J'ai visionné ce match (du 6-1) plusieurs fois, et je l'ai également suivi en direct », a confié Yamal. « Neymar est un joueur qui a beaucoup compté pour moi durant mon enfance. »
Pour nourrir son mental, le jeune joueur s’appuie aussi sur des exemples hors des terrains : il a récemment modifié sa photo de profil Instagram pour y afficher LeBron James célébrant le titre 2016 des Cleveland Cavaliers après avoir comblé un retard de 3-1 dans la série.
« C’est l’une des figures qui peut m’inspirer pour ce match », a-t-il ajouté. « Je vais réfléchir à la façon dont il s’y est pris et j’espère que ça marchera de la même manière pour moi. »
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Quelle est la suite ?
Barré par deux buts d’écart à l’issue du match aller, le FC Barcelone doit inverser la tendance sur la pelouse du Metropolitano, à l’occasion du match retour des quarts de finale de la Ligue des champions face à l’Atlético. Une fois cette échéance passée, les Blaugrana se recentreront sur la Liga. Ils accueilleront le Celta Vigo dès la semaine prochaine, avec l’intention de consolider leur fauteuil de leader. L’équipe de Hansi Flick compte actuellement neuf points d’avance sur le deuxième, le Real Madrid.