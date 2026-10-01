Le sélectionneur de l’Argentine, Lionel Scaloni, a opté pour un système à deux attaquants lors de la victoire 4-0 en match amical international contre la Bolivie mercredi, alignant Julian Alvarez aux côtés de Lautaro Martinez. La rencontre au stade Mario Alberto Kempes a marqué la onzième fois que les deux hommes débutaient ensemble dans l’ère post-Messi, toutes ces apparitions ayant eu lieu lors de matches sans Lionel Messi.

Martinez s’est positionné plus près de la surface de réparation, tandis qu’Alvarez a décroché pour faire le lien dans le jeu et offrir des solutions de passe.

Ce mouvement tactique coordonné a porté ses fruits à la 18e minute, lorsque Martinez a décoché une frappe du pied droit qui a trompé Guillermo Viscarra pour ouvrir le score.