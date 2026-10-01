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La vie après l’ère Messi ! Alvarez et Lautaro se combinent alors que Scaloni libère une double menace offensive
Scaloni aligne le rare duo Alvarez-Lautaro dans l’ère post-Messi
Le sélectionneur de l’Argentine, Lionel Scaloni, a opté pour un système à deux attaquants lors de la victoire 4-0 en match amical international contre la Bolivie mercredi, alignant Julian Alvarez aux côtés de Lautaro Martinez. La rencontre au stade Mario Alberto Kempes a marqué la onzième fois que les deux hommes débutaient ensemble dans l’ère post-Messi, toutes ces apparitions ayant eu lieu lors de matches sans Lionel Messi.
Martinez s’est positionné plus près de la surface de réparation, tandis qu’Alvarez a décroché pour faire le lien dans le jeu et offrir des solutions de passe.
Ce mouvement tactique coordonné a porté ses fruits à la 18e minute, lorsque Martinez a décoché une frappe du pied droit qui a trompé Guillermo Viscarra pour ouvrir le score.
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L’impact statistique met en lumière des rôles offensifs complémentaires
Martinez a célébré son but d’ouverture avec Alvarez, inscrivant ainsi sa 18e réalisation en sélection avec l’Argentine. Cette finition a permis à l’attaquant de l’Inter Milan de prendre la troisième place au classement des meilleurs buteurs de l’histoire du pays, derrière seulement Messi et Gabriel Batistuta.
Alvarez a fortement influencé le jeu de construction, réussissant 33 de ses 39 passes dans le dernier tiers avec un taux de précision de 85 %.
Martinez a réussi 24 de ses 30 passes tentées, affichant un taux de précision de 80 % tout en mettant constamment sous pression la ligne défensive de la Bolivie.
Scaloni évoque l’équilibre tactique et les responsabilités en matière de sélection
S’exprimant après le match, Scaloni a expliqué pourquoi Alvarez et Martinez ne sont pas régulièrement alignés ensemble d’entrée. Le sélectionneur a souligné que le maintien de l’équilibre structurel restait primordial, en particulier pour contrôler la possession face à des adversaires de très haut niveau.
Scaloni a assumé personnellement la responsabilité de certains dispositifs tactiques passés dans lesquels l’un des deux attaquants se retrouvait sur le banc.
« Il y a un équilibre qui ne peut pas être rompu, a expliqué Scaloni. Quand on a le ballon, quand on domine, nous pensons que cet équilibre est rompu quand ils sont sur le terrain, mais cela ne veut pas dire que c’est toujours le cas. Malheureusement, parfois, l’un d’eux n’a pas joué, et c’est ma responsabilité. »
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L’Argentine évalue les options de l’après-Messi avant son affrontement contre le Burkina Faso
Martinez a quitté le match à la 73e minute pour Jose Lopez, tandis qu’Alvarez a disputé l’intégralité des 90 minutes, en se décalant sur un côté dans les dernières phases de la rencontre. Scaloni considère le fait d’avoir deux avant-centres de classe mondiale comme un atout plutôt que comme un casse-tête de sélection alors que l’Argentine se construit pour l’avenir.
Le staff technique prépare le groupe pour le deuxième match amical de jeudi contre le Burkina Faso.
L’Argentine cherche à peaufiner la fluidité de son animation offensive après Messi dans le cadre de sa fenêtre à domicile en cours.
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