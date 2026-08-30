La symphonie de Mourinho : les stars du Real Madrid brillent dans le ciel du Bernabéu

Le Real Madrid a signé une victoire confortable face à Malaga, sur le score de quatre buts à zéro, au stade Santiago-Bernabéu, lors de la troisième journée de Liga.

Le club merengue porte ainsi son total à 9 points et prend provisoirement la tête de la Liga, en attendant le résultat du match entre Barcelone et le Rayo Vallecano.

Le journal AS a passé en revue les performances des joueurs du Real Madrid lors de la rencontre face à Malaga, comme suit :

Courtois : il n'a pas eu à intervenir durant la première mi-temps, malgré deux incursions de Malaga dans la surface du Real Madrid, mais leurs frappes sont passées loin du but.

Il a également fait preuve de fermeté et de sûreté sur la seule frappe qu'il a dû détourner, et a conservé sa cage inviolée pour la première fois cette saison.

Trent Alexander-Arnold : la concurrence avec Dumfries l'a poussé à se surpasser lors de sa première titularisation, et il a été l'un des joueurs les plus en vue de la première mi-temps. La première occasion du match a été pour lui, avec une frappe difficile qui est passée tout près du but.

Il a également offert le troisième but à Kylian Mbappé, tout en affichant davantage de puissance et d'ardeur par rapport à ce qu'il avait montré lors de sa première saison.

Antonio Rüdiger : il a fait preuve de solidité et de constance lors de sa première titularisation en championnat, et Malaga n'a pas soumis la défense du Real Madrid à beaucoup d'épreuves.

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