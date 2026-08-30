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La symphonie de Mourinho : les stars du Real Madrid brillent dans le ciel du Bernabéu

FEATURES
Real Madrid vs Malaga
Real Madrid
Malaga
LaLiga
J. Mourinho
Espagne

Le Real Madrid a signé une victoire confortable face à Malaga, sur le score de quatre buts à zéro, au stade Santiago-Bernabéu, lors de la troisième journée de Liga.

Le club merengue porte ainsi son total à 9 points et prend provisoirement la tête de la Liga, en attendant le résultat du match entre Barcelone et le Rayo Vallecano.

Le journal AS a passé en revue les performances des joueurs du Real Madrid lors de la rencontre face à Malaga, comme suit :

Courtois : il n'a pas eu à intervenir durant la première mi-temps, malgré deux incursions de Malaga dans la surface du Real Madrid, mais leurs frappes sont passées loin du but. 

Il a également fait preuve de fermeté et de sûreté sur la seule frappe qu'il a dû détourner, et a conservé sa cage inviolée pour la première fois cette saison.

Trent Alexander-Arnold : la concurrence avec Dumfries l'a poussé à se surpasser lors de sa première titularisation, et il a été l'un des joueurs les plus en vue de la première mi-temps. La première occasion du match a été pour lui, avec une frappe difficile qui est passée tout près du but. 

Il a également offert le troisième but à Kylian Mbappé, tout en affichant davantage de puissance et d'ardeur par rapport à ce qu'il avait montré lors de sa première saison.

Antonio Rüdiger : il a fait preuve de solidité et de constance lors de sa première titularisation en championnat, et Malaga n'a pas soumis la défense du Real Madrid à beaucoup d'épreuves. 

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    Cucurella enflamme les supporters du Bernabéu

    Huijsen : il poursuit sur la même voie que celle empruntée en début de saison en championnat. Il s'est montré très sérieux dans l'arrière-garde, a conservé sa concentration tout au long du match et a affiché davantage de puissance et de tranchant dans les duels.

    Cucurella : le public était impatient de le voir, et il n'a pas déçu pour sa première titularisation. Il s'est associé à Vinicius sur le côté gauche, et tous deux ont constitué une source de danger. 

    Il a également montré toute l'étendue de ses qualités défensives en récupérant des ballons grâce à sa puissance et à son enthousiasme, et il a enflammé les supporters du Bernabéu.

    Camavinga : il a livré une excellente première mi-temps, s'est montré puissant et intense dans la récupération du ballon, et c'est de ses pieds qu'est parti le troisième but du Real Madrid, après avoir adressé une superbe passe qui a transpercé les lignes de Malaga. 

    Il a connu quelques moments où il a semblé hésitant, ce qui a suscité quelques murmures dans les tribunes, mais dans l'ensemble il a livré une bonne partie au milieu de terrain.

    Fede Valverde : il a apporté au groupe maîtrise et équilibre. Ce ne fut pas le match le plus spectaculaire de l'Uruguayen, mais il a contrôlé le rythme de la rencontre et a formé un duo fiable avec Camavinga.

    Brahim Diaz : il n'a pas été très impliqué dans le jeu, mais, à l'image de Vinicius Junior, il a fait preuve d'une grande application défensive. En fin de première mi-temps, il s'est élancé balle au pied depuis sa propre moitié de terrain lors d'une action individuelle qui a été applaudie par le public du stade.

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  • Real Madrid v Malaga CF - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Bellingham brille et Vinicius affiche un grand engagement défensif

    Jude Bellingham : il se sent comme le leader du Real Madrid, et cela se voit clairement, puisqu'il traverse une période physique exceptionnelle. Il a été l'auteur de l'ouverture du score sur un but après un démarrage devant la surface de réparation, au cours duquel il a éliminé plusieurs adversaires. 

    Six minutes plus tard, il a profité du renvoi du gardien de Malaga à la suite d'une frappe de Mbappé et a tenté de placer le ballon de la tête dans le but. L'un des défenseurs est parvenu à écarter le ballon, mais celui-ci a rebondi sur le gardien et a fini au fond des filets, permettant au Real Madrid de mener 2-0.

    Bellingham a été tout proche d'inscrire son deuxième but au début de la seconde période, mais sa frappe a heurté le poteau.

    Vinicius Junior : il a été le moins inspiré des joueurs de la ligne offensive en première période, mais il a en revanche fait preuve d'un grand engagement défensif, couvrant derrière Cucurella à plusieurs reprises. 

    Il a tenté sa chance encore et encore durant la seconde période, mais il a été très imprécis dans la dernière passe. Finalement, après ses nombreuses tentatives, il a offert un cadeau à Güler, qui a inscrit un but.

    Mbappé : lorsqu'il atteint sa vitesse optimale, personne ne parvient à l'arrêter. Il s'est montré actif dans le pressing et a été à l'origine de presque tout le danger du Real Madrid, à l'exception du danger créé par Bellingham. 

    Il est parvenu à inscrire son but après une passe précise d'Arnold, qu'il a conclue avec la facilité dont disposent les meilleurs joueurs. Il porte son total à 4 buts cette saison, continuant ainsi de dominer le classement des buteurs de la compétition.

    Diomandé : il a montré ses qualités sur quelques actions et a été tout proche de délivrer une passe décisive pour Mbappé sur la dernière occasion du match.

    Bernardo Silva : il a maintenu la maîtrise de l'équipe lors des relances par l'arrière.

    Güler : il a inscrit le dernier but après une superbe passe décisive de Vinicius Junior.

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