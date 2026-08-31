Serge Gnabry a repris l'entraînement collectif avec le Bayern Munich sous la houlette de Vincent Kompany, après une longue absence d'environ 19 semaines en raison d'une blessure à l'adducteur de la cuisse droite.

Gnabry s'était blessé lors du dernier entraînement avant la confrontation avec Stuttgart en championnat allemand le 18 avril, avant de passer la quasi-totalité de sa rééducation dans les installations du club.

Après avoir manqué l'ouverture de la Bundesliga (2026-2027) face à Stuttgart, où le Bayern s'est imposé 5-1 vendredi, l'ailier allemand a participé à l'intégralité de la séance d'entraînement ce lundi, selon ce qu'a confirmé le journal allemand Bild.

Gnabry est apparu dans de bonnes dispositions morales, disputant l'entraînement avec entrain, participant aux duels et se montrant actif dans les déplacements comme dans la frappe.

Il reste néanmoins peu probable qu'il participe au prochain match du Bayern en Coupe d'Allemagne face à Osnabrück, prévu mercredi soir.