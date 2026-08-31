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La star du Bayern met fin à quatre mois d'absence, et le bandage de Sibari attire tous les regards

Schalke 04 vs Bayern Munich
Schalke 04
Bayern Munich
Bundesliga
I. Saibari
J. Musiala
A. Ibrahimovic
S. Gnabry
Allemagne
Maroc

Une nouvelle rassurante mais prudente au sujet de Musiala

Serge Gnabry a repris l'entraînement collectif avec le Bayern Munich sous la houlette de Vincent Kompany, après une longue absence d'environ 19 semaines en raison d'une blessure à l'adducteur de la cuisse droite.

Gnabry s'était blessé lors du dernier entraînement avant la confrontation avec Stuttgart en championnat allemand le 18 avril, avant de passer la quasi-totalité de sa rééducation dans les installations du club.

Après avoir manqué l'ouverture de la Bundesliga (2026-2027) face à Stuttgart, où le Bayern s'est imposé 5-1 vendredi, l'ailier allemand a participé à l'intégralité de la séance d'entraînement ce lundi, selon ce qu'a confirmé le journal allemand Bild.

Gnabry est apparu dans de bonnes dispositions morales, disputant l'entraînement avec entrain, participant aux duels et se montrant actif dans les déplacements comme dans la frappe.

Il reste néanmoins peu probable qu'il participe au prochain match du Bayern en Coupe d'Allemagne face à Osnabrück, prévu mercredi soir.

  • Musiala fait un retour prudent

    Le journal poursuit : « C'est également le cas de Jamal Musiala (23 ans), dont le traitement médicamenteux a été augmenté après deux malaises survenus lors de deux matches amicaux, à cause d'absences dues à des troubles neurologiques (brèves altérations de la conscience). »

    Il souligne que, malgré cela, le cas de Musiala est traité avec prudence, précisant que le staff technique estime qu'« il ne faut pas précipiter son retour pour le moment ».

    Et d'ajouter : « Musiala a également pris part pleinement à l'entraînement de l'équipe lundi midi. La star de la sélection allemande semblait en bonne condition physique et sur la bonne voie pour son retour. Il s'est engagé pleinement dans les duels et a participé à toute la séance d'entraînement, qui s'est déroulée en partie sur le terrain avec un rideau de protection et en partie sur le terrain adjacent sans rideau. »

    Bild affirme : « C'est une bonne nouvelle pour Kompany : grâce au retour de Gnabry et de Musiala, l'entraîneur dispose désormais de tous ses joueurs à l'entraînement, il n'y a plus aucun joueur blessé ou soumis à un travail individuel. »

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  • Ibrahimovic et Bove absents

    Arijon Ibrahimovic était absent à l'entraînement, alors qu'il se rapproche d'un transfert à Augsbourg sous forme de prêt, avec une option d'achat s'élevant à huit millions d'euros.

    Le latéral droit Sacha Boey n'a pas non plus pris part à la séance. Le joueur français n'a pas d'avenir clair avec l'entraîneur Kompany, c'est pourquoi le directeur sportif Max Eberl cherche à le laisser partir avant la fermeture du marché des transferts, le 1er septembre.

  • Upamecano surprend Diaz : le bandage de Cibebari

    L'entraînement du Bayern a été marqué aujourd'hui par une scène impressionnante lorsque Dayot Upamecano a taclé son coéquipier Luis Diaz au cours d'un exercice, faisant lourdement chuter l'ailier colombien au sol. Mais les deux joueurs ont pu poursuivre la séance après une courte interruption pour recevoir des soins.

    Bild concluait : « Un autre fait a retenu l'attention lors de l'entraînement de ce lundi : le joueur marocain Ismaël Saibari s'est entraîné avec un bandage au poignet gauche. »

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