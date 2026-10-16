Ronny Bardghji, le jeune talent du Barça, a vécu des instants de gloire la saison dernière, lorsqu'il a inscrit un but dans les filets du Real Betis au stade de La Cartuja, mais il n'a pas obtenu de continuité et a commencé à perdre progressivement sa place, jusqu'à se retrouver dans sa situation actuelle.

Demain samedi, le FC Barcelone retrouvera La Cartuja, le stade provisoire du Real Betis, théâtre du premier et unique but de Ronny Bardghji sous le maillot catalan en Liga. Il avait également marqué un deuxième but en Supercoupe d'Espagne face à l'Athletic Bilbao.

Selon le journal Sport, les débuts de Bardghji avaient marqué les esprits et laissaient entrevoir la possibilité de vivre de grands moments, mais cet éclat s'est estompé au fil des mois.

L'ailier suédois, âgé de 20 ans, se remet actuellement d'une blessure au ligament croisé antérieur du genou, contractée lors d'une séance d'entraînement au mois d'août dernier.

Le Barça l'avait recruté à l'été 2025 en provenance de Copenhague pour 2,5 millions d'euros, et le joueur est lié au club par un contrat courant jusqu'en 2029.

Cette blessure a, d'une certaine manière, conduit à reporter le règlement de l'avenir de Bardghji, alors que son départ avait déjà été décidé lors du dernier mercato estival.