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FC Barcelona v Real Sociedad - LaLiga EA SportsGetty Images Sport
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La star du Barça : du sommet de la gloire aux abîmes de l'enfer

FEATURES
LaLiga
FC Barcelone
R. Bardghji
Espagne
Suède

La jeune pépite du Barça : des débuts prometteurs, une fin douloureuse

Ronny Bardghji, le jeune talent du Barça, a vécu des instants de gloire la saison dernière, lorsqu'il a inscrit un but dans les filets du Real Betis au stade de La Cartuja, mais il n'a pas obtenu de continuité et a commencé à perdre progressivement sa place, jusqu'à se retrouver dans sa situation actuelle.

Demain samedi, le FC Barcelone retrouvera La Cartuja, le stade provisoire du Real Betis, théâtre du premier et unique but de Ronny Bardghji sous le maillot catalan en Liga. Il avait également marqué un deuxième but en Supercoupe d'Espagne face à l'Athletic Bilbao.

Selon le journal Sport, les débuts de Bardghji avaient marqué les esprits et laissaient entrevoir la possibilité de vivre de grands moments, mais cet éclat s'est estompé au fil des mois.

L'ailier suédois, âgé de 20 ans, se remet actuellement d'une blessure au ligament croisé antérieur du genou, contractée lors d'une séance d'entraînement au mois d'août dernier.

Le Barça l'avait recruté à l'été 2025 en provenance de Copenhague pour 2,5 millions d'euros, et le joueur est lié au club par un contrat courant jusqu'en 2029.

Cette blessure a, d'une certaine manière, conduit à reporter le règlement de l'avenir de Bardghji, alors que son départ avait déjà été décidé lors du dernier mercato estival.

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    Une frappe inoubliable de Bardji

    Le 6 décembre 2025, Roony Bardghji a retrouvé du temps de jeu après être resté sur le banc lors de 4 rencontres consécutives, et il a débuté la partie dans le onze de départ, après que l'entraîneur Hansi Flick a décidé de positionner Lamine Yamal derrière la pointe de l'attaque, Ferran Torres, qui a inscrit trois buts.

    Yamal a clôturé ce festival offensif en signant le cinquième but, pour une victoire finale 5-3, tandis que le but précédent, le troisième du Barça, portait la signature du joueur suédois.

    Le but de Bardghji était superbe dans cette rencontre que tout le monde garde encore en mémoire, plus que les autres parmi les 28 matches qu'il a disputés avec le Barça la saison dernière, pour un total de 872 minutes de jeu.

    À la 31e minute, l'attaquant suédois a reçu une passe magique de Pedri, a contrôlé le ballon du pied gauche, puis s'est infiltré dans la surface de réparation avant de déclencher une frappe surpuissante. Le gardien Álvaro Valles n'a rien pu faire pour l'arrêter.

    Bardghji a célébré ce but d'une manière très particulière, en imitant le geste du Chidori, exécuté par Sasuke, l'un des personnages de la série d'animation japonaise Naruto.

    Sa prestation sur la pelouse de La Cartuja ne s'est pas limitée à cela, puisqu'il avait délivré, quelques minutes plus tôt, une passe parfaite sur le but de Ferran Torres qui avait permis au Barça de prendre l'avantage 2-1.

    Il a ainsi inscrit son premier but et délivré sa première passe décisive sous le maillot du Barça lors du même match, avec moins de 20 minutes d'écart entre les deux.

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    Je ne peux pas décrire ce sentiment

    Après la rencontre, Bardghji a affirmé qu'il ressentait une immense joie, soulignant à quel point il était attaché au club. L'attaquant suédois a déclaré : « Les gens savent à quel point j'aime ce club, et je ne peux pas décrire ce que je ressens après avoir marqué mon premier but avec Barcelone. »

    Ce fut une prestation exceptionnelle qui a fait les gros titres, et elle était censée ouvrir la voie à un rôle plus important pour Roony Bardghji au sein de l'équipe. Mais la réalité fut tout autre.

    En Liga, le joueur suédois n'est revenu dans le onze de départ qu'après plus de trois mois, précisément à la mi-mars, bien qu'il ait auparavant eu l'occasion de débuter en Ligue des champions face au Slavia Prague, en Coupe du Roi face à Guadalajara, ainsi qu'en demi-finale de la Supercoupe disputée en Arabie saoudite.

    Lors de ce match de Supercoupe, il a inscrit un but et délivré deux passes décisives pour Raphinha, contribuant à la victoire écrasante 5-0 face à l'Athletic Bilbao. Ce fut l'autre grande rencontre de son parcours avec Barcelone.

    Bardghji a obtenu du temps de jeu de manière plus régulière lors de la dernière phase de la saison, mais il n'avait plus la vivacité ni la touche si particulière qui avaient marqué ses débuts sous le maillot de Barcelone.

    À l'été, le joueur a été placé sur le marché des transferts et il a été tout près de partir, après la rencontre entre son agent et Deco, le directeur sportif de Barcelone, et dans le contexte de l'orientation du club, qu'il a également suivie avec plusieurs jeunes joueurs, visant à dégager d'importants revenus financiers grâce à la vente de joueurs qui ne lui avaient pas coûté de montants élevés lors de leur recrutement. Mais la blessure au genou a tout fait avorter.

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