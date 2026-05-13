Selon The Independent, la FA a officiellement clôturé l’enquête sur un commentaire présumé discriminatoire lors de la victoire 2-1 de Southampton en barrage du Championship. Le défenseur de Middlesbrough, Ayling, avait signalé à l’arbitre Andrew Madley que le capitaine des Saints, Harwood-Bellis, futur gendre de la légende de Manchester United Roy Keane, avait fait allusion à son bégaiement. Après analyse du rapport de match, la FA a pris contact avec le club de Teesside mercredi. Elle a alors appris qu’Ayling ne souhaitait pas donner suite à cette accusation. La procédure disciplinaire visant le défenseur de 24 ans est donc close, ce qui l’épargne d’une sanction individuelle en pleine semaine mouvementée.