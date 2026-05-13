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La star de Middlesbrough renonce à engager des poursuites pour discrimination contre Taylor Harwood-Bellis, impliqué dans l’affaire d’« espionnage » à Southampton
La FA clôt son enquête pour discrimination
Selon The Independent, la FA a officiellement clôturé l’enquête sur un commentaire présumé discriminatoire lors de la victoire 2-1 de Southampton en barrage du Championship. Le défenseur de Middlesbrough, Ayling, avait signalé à l’arbitre Andrew Madley que le capitaine des Saints, Harwood-Bellis, futur gendre de la légende de Manchester United Roy Keane, avait fait allusion à son bégaiement. Après analyse du rapport de match, la FA a pris contact avec le club de Teesside mercredi. Elle a alors appris qu’Ayling ne souhaitait pas donner suite à cette accusation. La procédure disciplinaire visant le défenseur de 24 ans est donc close, ce qui l’épargne d’une sanction individuelle en pleine semaine mouvementée.
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Les rebondissements sur la ligne de touche et le contexte du match
La première altercation a éclaté à la 38^e minute, après que Ayling a reçu un carton jaune pour une faute cynique sur Leo Scienza. Selon le journaliste de Sky Sports Jonathan Oakes, Ayling a affirmé avoir été victime de « propos discriminatoires », déclenchant l’ire du banc. L’entraîneur de Middlesbrough, Kim Hellberg, et son homologue de Southampton, Tonda Eckert, en sont alors venus aux mains et ont dû être séparés par le quatrième arbitre. L’incident survient alors que Boro mène 1-0 grâce à Riley McGree, avant que Ross Stewart n’égalise et que Shea Charles ne délivre un centre décisif en prolongation pour sceller la victoire. Le retrait de la plainte par Ayling finit par calmer les esprits.
Southampton est impliqué dans l’affaire « Spygate » de l’EFL.
Bien que l’affaire de discrimination ait été classée sans suite, Southampton reste sous pression : le club est poursuivi par l’English Football League (EFL) pour avoir prétendument espionné une séance d’entraînement de Middlesbrough. Mercredi, le Daily Mail a publié des photos semblant identifier un membre du staff d’Eckert en train de filmer la séance. Le directeur général Phil Parsons a réclamé un délai raisonnable pour répondre de manière appropriée à ces accusations. L’EFL a demandé la constitution urgente d’une commission indépendante, les sanctions potentielles allant d’un simple avertissement à l’exclusion, ce qui met une pression considérable sur les ambitions de promotion du club.
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Que réservent les prochaines échéances à ces rivaux des barrages ?
Les deux clubs attendent désormais la décision de la commission indépendante saisie des accusations d’espionnage. Tandis que Middlesbrough boucle sa saison, Southampton doit à la fois déminer ce contentieux juridique et se préparer pour la finale de Wembley face à Hull City, le 23 mai, conscient que des sanctions disciplinaires pourraient encore compromettre sa montée.