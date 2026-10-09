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La star de l’Atlético de Madrid, Julian Alvarez, se sépare de son agent de longue date après l’échec de son transfert à Barcelone
L’attaquant rompt ses liens avec son représentant
Un rapport de TyC Sports a confirmé que l’attaquant argentin a officiellement mis fin à sa collaboration avec Hidalgo après son transfert avorté au Camp Nou lors du mercato estival. Cette décision met un terme à une relation professionnelle de près de dix ans, qui remonte à ses années de formation à River Plate jusqu’à son passage à Manchester City. Le fait de se séparer de son représentant constitue un effort clair de l’attaquant pour désamorcer les tensions internes et réaffirmer son engagement envers l’Atlético de Madrid.
Des commentaires publics déclenchent la fureur en coulisses
La saga s’est accélérée après que l’attaquant a ouvertement exprimé son intention de partir à la suite de la victoire de l’Argentine contre l’Autriche lors de la Coupe du monde 2026 : « Le mieux pour tout le monde, c’est un transfert. »
Les dirigeants de l’Atlético ont adopté une approche de tolérance zéro face à ces commentaires, rejetant toutes les approches du FC Barcelone. Alors que le club catalan aurait proposé 100 millions d’euros, l’Atlético a campé sur sa position en réclamant l’intégralité de sa clause libératoire de 500 millions d’euros et a fermé la porte aux négociations.
La hiérarchie pointe du doigt l’entourage
La position du club a été soulignée par le directeur général Miguel Angel Gil Marin, qui a ouvertement rejeté la faute sur l’entourage de l’attaquant lors d’un entretien accordé à Movistaren août, en déclarant : « Il y a eu des personnes responsables de l’avoir induit en erreur et semé la confusion dans son esprit. »
Les membres du conseil d’administration ont maintenu que la volonté de partir était portée par sa représentation extérieure plutôt que par le joueur lui-même. Cette saga a visiblement mis à mal sa relation avec les supporters alors qu’il est resté dans la capitale espagnole.
- Getty Images Sport
À la recherche de la forme sous Simeone
L'Atlético retrouve les compétitions nationales samedi avec un déplacement sur la pelouse d'Alavés en Liga. Alvarez, qui a manqué l'entraînement au début de la campagne en raison d'une maladie, a disputé quatre matches sous les ordres de Diego Simeone sans inscrire de but ni délivrer de passe décisive en 85 minutes de championnat. L'attaquant se concentre désormais sur l'obtention d'un temps de jeu régulier et sur le fait de retrouver sa meilleure forme pour le club.
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