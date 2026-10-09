La star de l’Atlético de Madrid, Julian Alvarez, se sépare de son agent de longue date après l’échec de son transfert à Barcelone

La saga s’est accélérée après que l’attaquant a ouvertement exprimé son intention de partir à la suite de la victoire de l’Argentine contre l’Autriche lors de la Coupe du monde 2026 : « Le mieux pour tout le monde, c’est un transfert. »

Les dirigeants de l’Atlético ont adopté une approche de tolérance zéro face à ces commentaires, rejetant toutes les approches du FC Barcelone. Alors que le club catalan aurait proposé 100 millions d’euros, l’Atlético a campé sur sa position en réclamant l’intégralité de sa clause libératoire de 500 millions d’euros et a fermé la porte aux négociations.