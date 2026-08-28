La star de Chelsea arrive en Espagne ! Comment le transfert choc de Mamadou Sarr pourrait tout changer pour la Real Sociedad

La Real Sociedad a conclu avec Chelsea un prêt sec pour le défenseur de 20 ans, sans option d’achat. Si le club basque a d’abord étudié un transfert définitif, l’évaluation de Chelsea s’est révélée trop élevée après son investissement précédent sur le joueur. Alors que l’effectif se trouve actuellement à Madrid, Sarr devrait retrouver ses nouveaux coéquipiers jeudi.

« Je suis très heureux de rejoindre la Real Sociedad », a brièvement déclaré le défenseur à son arrivée en Espagne.