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Hull City v Chelsea - Emirates FA Cup Fourth RoundGetty Images Sport

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La star de Chelsea arrive en Espagne ! Comment le transfert choc de Mamadou Sarr pourrait tout changer pour la Real Sociedad

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M. Sarr
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Le défenseur de Chelsea Mamadou Sarr est arrivé à Saint-Sébastien pour finaliser son prêt d’une saison à la Real Sociedad. Le jeune défenseur central rejoint la Real Sociedad sans option d’achat afin de renforcer les options défensives de Pellegrino Matarazzo.

  • Arrivée à Saint-Sébastien

    Mamadou Sarr est arrivé à Saint-Sébastien pour finaliser sa venue, première recrue de la campagne de la Real Sociedad. Le jeune défenseur central de Chelsea s’est enregistré à l’hôtel Barceló Costa Vasca avant de se rendre à la Policlínica Gipuzkoa pour sa visite médicale.

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    Obtenir un accord de prêt crucial

    La Real Sociedad a conclu avec Chelsea un prêt sec pour le défenseur de 20 ans, sans option d’achat. Si le club basque a d’abord étudié un transfert définitif, l’évaluation de Chelsea s’est révélée trop élevée après son investissement précédent sur le joueur. Alors que l’effectif se trouve actuellement à Madrid, Sarr devrait retrouver ses nouveaux coéquipiers jeudi.

    « Je suis très heureux de rejoindre la Real Sociedad », a brièvement déclaré le défenseur à son arrivée en Espagne.

  • Ajouter de la taille et de la vitesse à la défense

    Sarr arrive pour apporter une présence physique dont la défense de Pellegrino Matarazzo avait grand besoin dans l’axe. Grand défenseur central droitier, il apporte la domination aérienne et la vitesse de récupération qui ont manqué à la Txuri-urdin depuis les départs récents. Son exceptionnelle vitesse dans les grands espaces fait de lui un profil tactique idéal pour la philosophie défensive de Matarazzo.

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    La route vers la Liga

    Le parcours du défenseur vers le plus haut niveau l’a vu passer par Lens, Lyon et Strasbourg avant d’attirer l’attention de Chelsea. Désormais, le produit de la formation française est prêt à se tester en Liga et à faire ses preuves sur la scène continentale. Alors qu’il prend ses marques dans son nouvel environnement, Sarr cherchera à avoir un impact immédiat sous les ordres de Matarazzo.

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