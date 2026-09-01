Il a admis que le cap des 100 matches représentait énormément pour lui comme pour sa famille, après avoir traversé des moments difficiles en Catalogne. S’exprimant après le coup de sifflet final, Christensen a fait part de sa gratitude d’avoir atteint ce cap.

« Je suis très heureux. Cela représente beaucoup pour moi », a confié Christensen, cité par Mundo Deportivo. « Atteindre ce moment a pris du temps, mais cela a une grande signification pour moi et ma famille.

« Nous nous sommes sentis les bienvenus dès le premier jour, nous adorons être ici et nous attendons avec enthousiasme ce qui nous attend. À cet instant, cela représente beaucoup pour nous et nous sommes très heureux.

« J’ai très bien commencé les deux premières saisons, mais les blessures ont affecté les deux suivantes. Pour moi, il s’agissait de retrouver le plaisir de jouer, de prendre du plaisir pendant les matches et de prendre chaque match individuellement. »