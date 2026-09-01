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La star de Barcelone Andreas Christensen atteint un cap majeur après la large victoire contre le Rayo Vallecano
Christensen atteint la barre des 100 matches avec Barcelone
Christensen a franchi une étape importante de sa carrière en disputant son 100e match avec Barcelone lors d’une victoire 5-2 contre le Rayo Vallecano. Le défenseur danois de 30 ans a disputé l’intégralité de la rencontre avant de recevoir un maillot commémoratif de la part de ses coéquipiers au coup de sifflet final pour marquer son centenaire. L’occasion avait une portée émotionnelle particulière pour Christensen, qui a célébré cet accomplissement avec son fils, présent dans les tribunes.
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Le défenseur danois revient sur son parcours émotionnel
Il a admis que le cap des 100 matches représentait énormément pour lui comme pour sa famille, après avoir traversé des moments difficiles en Catalogne. S’exprimant après le coup de sifflet final, Christensen a fait part de sa gratitude d’avoir atteint ce cap.
« Je suis très heureux. Cela représente beaucoup pour moi », a confié Christensen, cité par Mundo Deportivo. « Atteindre ce moment a pris du temps, mais cela a une grande signification pour moi et ma famille.
« Nous nous sommes sentis les bienvenus dès le premier jour, nous adorons être ici et nous attendons avec enthousiasme ce qui nous attend. À cet instant, cela représente beaucoup pour nous et nous sommes très heureux.
« J’ai très bien commencé les deux premières saisons, mais les blessures ont affecté les deux suivantes. Pour moi, il s’agissait de retrouver le plaisir de jouer, de prendre du plaisir pendant les matches et de prendre chaque match individuellement. »
Christensen vise un sacre en Ligue des champions
Pour la suite, l’internationale danoise a affiché une grande confiance quant à la capacité de Barcelone à remporter la Ligue des champions, déclarant : « Nous en sommes capables. Nous l’avons prouvé lors des deux dernières saisons.
« Je l’ai vécu des deux points de vue, en dehors du terrain comme en jouant, et je sens que l’atmosphère au sein de l’équipe et autour d’elle reflète une conviction partagée : nous avons le niveau requis pour tout gagner. C’est notre objectif cette saison : aborder chaque match et chaque trophée étape par étape »
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Le défenseur vise le choc face à Valence
Christensen a retrouvé sa place dans l’équipe au début de la nouvelle saison, en disputant l’intégralité des 90 minutes lors de deux des trois premiers matches du Barça. Le défenseur central espérera désormais conserver sa place dans le onze de départ alors que le club blaugrana se prépare à affronter Valence lors de sa prochaine sortie en Liga.
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