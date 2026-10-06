La Lega Calcio Serie A, dans un communiqué, commente la nomination de Giovanni Malagò au poste de commissaire extraordinaire de la FIGC : « La Lega Calcio Serie A prend acte avec satisfaction de la décision prise par la Giunta et le Conseil national du CONI de confier la mission de commissaire à Giovanni Malagò, déjà choisi à l’époque par la Ligue comme candidat à la présidence de la FIGC ».
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La Serie A : « Malagò, une affaire dont on continue de ne pas comprendre les véritables raisons »
Le communiqué de la Serie A ajoute : "Sans entrer dans le fond d’une affaire dont on continue de ne pas comprendre les véritables raisons, la Ligue partage donc la solution retenue, l’estimant opportune à une phase durant laquelle il reste prioritaire de poursuivre les travaux sur des dossiers particulièrement importants tels que la réforme législative examinée par le Sénat, l’organisation de l’Euro 2032, le calendrier et les relations internationales".
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