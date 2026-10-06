La Lega Calcio Serie A, dans un communiqué, commente la nomination de Giovanni Malagò au poste de commissaire extraordinaire de la FIGC : « La Lega Calcio Serie A prend acte avec satisfaction de la décision prise par la Giunta et le Conseil national du CONI de confier la mission de commissaire à Giovanni Malagò, déjà choisi à l’époque par la Ligue comme candidat à la présidence de la FIGC ».



