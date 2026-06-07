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Iran v Gambia - Friendlies ANTALYA, TURKIYE - MAY 29: Players of Iran National Football Team celebrate after their teammate Mehdi Taremi (9) scored a goal during a friendly football match against Gambia at Titanic Mardan Palace Sports Complex in Antalya, Turkiye on May 29, 2026. Orhan Cicek Anadolu Antalya Turkey. Editorial use only. Please get in touch for any other usage. Copyright: x2026xAnadoluxOrhanxCicekx
Muhammad Zaki

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La sélection iranienne ne pourra entrer aux États-Unis que durant la Coupe du monde, le gouvernement américain invoquant des risques terroristes

Iran
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La Coupe du monde 2026 est à nouveau au cœur d’une controverse diplomatique, après la révélation selon laquelle l’équipe nationale iranienne devra respecter des règles strictes d’entrée et de sortie du territoire américain le jour même de ses matchs. Suite à plusieurs alertes sécuritaires et à l’escalade des tensions géopolitiques, la délégation iranienne a été informée qu’elle ne pourra fouler le sol américain que le jour de ses rencontres programmées.

  • Des mesures de déplacement strictes ont été imposées à la sélection iranienne.

    À l’approche de la Coupe du monde 2026, un rebondissement diplomatique contraint l’équipe d’Iran à entrer et à sortir du territoire américain le jour même de ses matchs, selon The Mirror. Cette mesure implique que les joueurs ne pourront franchir la frontière que le matin des rencontres et devront repartir aussitôt après le coup de sifflet final, un contretemps logistique majeur pour le staff technique.

    L’ambassadeur d’Iran au Mexique, Abolfazl Pasandideh, a confirmé la contrainte aux journalistes : « Nous pourrons entrer le matin et nous devrons repartir le jour même. » Ce dispositif sans précédent intervient après une période de fortes tensions géopolitiques, qui a déjà poussé la délégation à renoncer à son camp de base prévu à Tucson (Arizona) pour s’installer au Mexique.

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    Le gouvernement porte des accusations de terrorisme

    Ces restrictions surviennent dans un contexte de tensions verbales et d’accusations virulentes de responsables américains à l’égard de la délégation iranienne. Si les visas nécessaires ont bien été délivrés pour permettre à l’équipe de prendre part à la compétition, le Département d’État américain a justifié sa surveillance étroite par des risques sécuritaires potentiels durant le tournoi.

    Un responsable du département d’État a confirmé la délivrance des « visas nécessaires à la participation de l’Iran à la Coupe du monde, y compris pour les athlètes et le personnel d’encadrement indispensable ». Mais il a aussitôt justifié la rigueur appliquée en lançant une accusation grave : « Nous ne permettrons pas à l’équipe iranienne d’abuser de ce système pour faire entrer clandestinement des terroristes aux États-Unis sous de faux prétextes. »



  • Le Mexique se positionne comme base d’accueil de remplacement

    Refusant l’hébergement de l’équipe sur son sol, les États-Unis ont contraint la sélection iranienne à chercher un autre point de chute pour la phase de groupes. Le Mexique a alors proposé un refuge sûr. Auparavant, l’Iran avait sollicité la FIFA pour délocaliser l’intégralité de ses matchs au Mexique, mais l’instance a rejeté cette demande, imposant un dispositif de navettes transfrontalières.

    La présidente mexicaine Claudia Sheinbaum a pris les devants et proposé un accueil sans condition à la délégation iranienne. « Nous n’avons aucune raison de leur refuser la possibilité de séjourner au Mexique, a-t-elle déclaré. Les États-Unis ne veulent pas que l’équipe iranienne passe la nuit sur leur territoire, mais elle doit y disputer trois matchs. Ils nous ont donc demandé : “Peuvent-ils passer la nuit au Mexique ?” Et nous avons répondu : “Oui, sans problème.” Cela ne nous pose aucun problème. »



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    Un calendrier difficile se profile pour le groupe G

    Les contraintes logistiques risquent de compliquer l’équation iranienne dans sa quête d’une première qualification pour les huitièmes de finale. Le parcours de la sélection débute à Los Angeles face à la Nouvelle-Zélande, puis se poursuit six jours plus tard contre la Belgique, toujours en Californie. Enfin, la phase de groupes s’achèvera à Seattle contre l’Égypte, imposant plusieurs vols transfrontaliers dans le cadre d’un protocole sanitaire strict qui exige des déplacements le jour même.

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