La sélection iranienne ne pourra entrer aux États-Unis que durant la Coupe du monde, le gouvernement américain invoquant des risques terroristes

À l’approche de la Coupe du monde 2026, un rebondissement diplomatique contraint l’équipe d’Iran à entrer et à sortir du territoire américain le jour même de ses matchs, selon The Mirror. Cette mesure implique que les joueurs ne pourront franchir la frontière que le matin des rencontres et devront repartir aussitôt après le coup de sifflet final, un contretemps logistique majeur pour le staff technique.

L’ambassadeur d’Iran au Mexique, Abolfazl Pasandideh, a confirmé la contrainte aux journalistes : « Nous pourrons entrer le matin et nous devrons repartir le jour même. » Ce dispositif sans précédent intervient après une période de fortes tensions géopolitiques, qui a déjà poussé la délégation à renoncer à son camp de base prévu à Tucson (Arizona) pour s’installer au Mexique.