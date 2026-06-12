Le « fulgurant » joueur du Bayern, recruté pour la modique somme de 10 000 euros, est toutefois en proie à des problèmes physiques : arrière latéral en Allemagne, attaquant avec les Canucks, il a déjà remporté tout ce qu'il était possible de remporter en Europe et, à seulement 16 ans, il a été le plus jeune débutant de l'histoire du Canada. La saison n’a pas non plus souri à Jonathan David, attaquant arrivé l’été dernier à la Juventus en provenance de Lille sous forme de transfert gratuit, qui a conclu le dernier exercice de Serie A avec seulement six buts au compteur, au grand dam des observateurs. Ces deux fers de lance canadiens abordent donc la Coupe du monde en manque de confiance, mais nourrissent de fait un immense appétit de revanche. À leurs côtés, d’autres éléments ont mûri : l’ancien Interiste Tajon Buchanan, auteur d’une bonne saison à Villarreal, l’attaquant de Southampton Cyle Larin, et surtout le milieu de Sassuolo Ismael Koné, l’un des meilleurs à son poste en Serie A grâce à l’œil avisé de Giovanni Carnevali, désormais PDG de la Juventus.







