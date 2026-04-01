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La relâche de Flick et la plainte de la FIFA… Laporta dessine les contours de l'avenir du FC Barcelone

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La blessure de Rafeina et les performances de Pedri figurent parmi les préoccupations du président élu du Barça

Juan Laporta, le nouveau président du FC Barcelone, a réaffirmé sa grande confiance dans le projet sportif actuel du club catalan.

Il a souligné l'importance de préserver la stabilité et de miser sur les joueurs déjà présents au sein du club, tout en saluant les performances de l'entraîneur allemand Hans-Dieter Flick et de la star du milieu de terrain Pedri.

Laporta s'est exprimé sans détours sur plusieurs sujets brûlants, dans une longue interview publiée par le journal espagnol « Sport », à commencer par l'avenir de Flick, qui dirige l'équipe avec succès depuis sa prise de fonction.

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    Comment voit-on l'avenir de Flick au Camp Nou ?

    Le président nouvellement élu du FC Barcelone a déclaré à propos du renouvellement du contrat de Flick : « Nous en discuterons calmement à la fin de la saison ; pour l'instant, il ne ressent pas le besoin de prolonger son contrat. »

    Il a ajouté : « Il est honnête avec lui-même et très professionnel. Je pense qu’il mérite d’être prolongé, mais il préfère analyser la situation à la fin de la saison et prendre la bonne décision. » 

    Il a poursuivi : « Si nous prolongeons son contrat d’une année, il aura obtenu ce qu’il voulait. Je pense qu’il a le sentiment qu’un contrat à long terme pourrait donner l’impression à certains qu’il se relâche. »

    Le président catalan a abordé la politique de recrutement du club, défendant l’adhésion à la philosophie de l’académie La Masia, en déclarant : « Je comprends que nous allons continuer à nous améliorer sur tous les plans, mais je dois dire que ce en quoi je crois, après avoir construit une équipe aussi solide, c’est de la préserver et de la consolider. » 

    Il a poursuivi : « Il n’y a pas lieu de se tourner vers le marché des transferts juste pour le plaisir, nous devons continuer à nous appuyer sur ce que nous avons au sein du club, et si nécessaire, améliorer l’équipe. »

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  • La danse de Laporta et l'ambition des titres

    Concernant sa joie manifeste après sa victoire aux élections présidentielles, Laporta a justifié sa célébration en déclarant : « Je ne pense pas avoir offensé qui que ce soit en dansant un peu et en faisant la fête. Quant à la banderole, c'est du passé. On m'a demandé d'en créer une autre pendant cette campagne, mais je n'aime pas répéter les choses, cela manquerait d'originalité. »

    Quant aux ambitions du club pour la saison en cours, Laporta s’est montré très optimiste, notamment concernant la Coupe du Roi : « Je suis très optimiste, je considère que nous avons déjà remporté la Coupe du Roi au vu de la performance que nous avons livrée et de la courte différence qui nous a séparés de la victoire. »

    Il a souligné que le club ne procéderait à des recrutements qu’en cas de besoin réel, déclarant : « Nous recruterons des joueurs lorsque la direction demandera de recruter un ou plusieurs joueurs pour renforcer l'équipe. Nous voulons nous améliorer et nous ne voulons pas démanteler notre équipe. Nous avons une équipe très compétitive et très forte, nous avons un gardien de classe mondiale comme Juan García, et nous avons une colonne vertébrale solide au sein de l'équipe. »

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    Critiques à l'égard du calendrier international et éloges à l'égard de Pedri

    S'exprimant au sujet de la blessure subie par le Brésilien Rafinha lors d'un match international, Laporta a critiqué le calendrier international surchargé : « Nous devons demander à la FIFA d'établir un calendrier international qui tienne compte des compétitions disputées par les grands clubs. » 

    Il a ajouté : « C'est très regrettable que l'un de nos meilleurs joueurs se soit blessé. Nous n'en tiendrons pas nos joueurs pour responsables, ce sont des professionnels qui donnent le meilleur d'eux-mêmes pour leur pays, mais la situation est très compliquée à résoudre avec ce calendrier surchargé dans lequel nous nous battons pour tout. »

    En conclusion, Laporta a fait l'éloge du jeune milieu de terrain Pedri, affirmant qu’il « incarne le style du Barça même s’il n’est pas issu du centre de formation de La Masia ».

    Ces propos interviennent alors que Barcelone cherche à renforcer sa stabilité sportive et administrative, en mettant l'accent sur l'intégration des jeunes et le maintien d'un noyau solide de l'équipe sous la direction de Flick.

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