La relâche de Flick et la plainte de la FIFA… Laporta dessine les contours de l'avenir du FC Barcelone

Le président nouvellement élu du FC Barcelone a déclaré à propos du renouvellement du contrat de Flick : « Nous en discuterons calmement à la fin de la saison ; pour l'instant, il ne ressent pas le besoin de prolonger son contrat. »

Il a ajouté : « Il est honnête avec lui-même et très professionnel. Je pense qu’il mérite d’être prolongé, mais il préfère analyser la situation à la fin de la saison et prendre la bonne décision. »

Il a poursuivi : « Si nous prolongeons son contrat d’une année, il aura obtenu ce qu’il voulait. Je pense qu’il a le sentiment qu’un contrat à long terme pourrait donner l’impression à certains qu’il se relâche. »

Le président catalan a abordé la politique de recrutement du club, défendant l’adhésion à la philosophie de l’académie La Masia, en déclarant : « Je comprends que nous allons continuer à nous améliorer sur tous les plans, mais je dois dire que ce en quoi je crois, après avoir construit une équipe aussi solide, c’est de la préserver et de la consolider. »

Il a poursuivi : « Il n’y a pas lieu de se tourner vers le marché des transferts juste pour le plaisir, nous devons continuer à nous appuyer sur ce que nous avons au sein du club, et si nécessaire, améliorer l’équipe. »

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