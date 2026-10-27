Luciano Moggi, ancien directeur général de la Juventus, lance au micro de Netweek une provocation au sujet du banc de la Juventus : « Vous allez rire, mais si j’étais aujourd’hui à la Juventus à la place de Spalletti, je rappellerais Thiago Motta ».
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La provocation de Moggi : « Si j’étais à la Juventus, je rappellerais Thiago Motta »
« Au cours de ma carrière, j’ai vécu plusieurs expériences qui m’ont fait comprendre qu’un entraîneur rappelé fait souvent mieux que précédemment, étant donné que les joueurs sont mis face à leurs responsabilités », explique Moggi.
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