Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
Juventus v Atalanta - Serie AGetty Images Sport
Gianluca Minchiotti
Traduit par

La provocation de Moggi : « Si j’étais à la Juventus, je rappellerais Thiago Motta »

Juventus FC
T. Motta
Serie A

L’ancien directeur général de la Juventus : « Un entraîneur rappelé fait souvent mieux qu’auparavant »

Luciano Moggi, ancien directeur général de la Juventus, lance au micro de Netweek une provocation au sujet du banc de la Juventus : « Vous allez rire, mais si j’étais aujourd’hui à la Juventus à la place de Spalletti, je rappellerais Thiago Motta ».

  • « Au cours de ma carrière, j’ai vécu plusieurs expériences qui m’ont fait comprendre qu’un entraîneur rappelé fait souvent mieux que précédemment, étant donné que les joueurs sont mis face à leurs responsabilités », explique Moggi.



    • VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

    Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

    Suivez GOAL sur Google
Prochains matchs
GEN

GEN

Serie A

28 oct. 2026

JUV

JUV