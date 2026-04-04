« Chaque fois que j’étais assis dans le bus en route vers le stade, j’avais l’estomac noué. Je me suis retrouvé dans cette situation au moins 1 081 fois », a déclaré Klopp. « La pression que je m’imposais était ridicule. Elle était insurmontable. Je l’ai fait 1 081 fois, pourquoi le ferais-je une 1 090e fois ? »

Il ne souhaite donc pas pour l'instant revenir sur le banc, notamment parce qu’il apprécie nettement davantage son nouveau poste de directeur du football mondial chez Red Bull : « Je travaille beaucoup et j’ai envie de travailler. La différence, c’est que je peux désormais travailler trois jours, puis j’ai quatre jours où je ne fais rien. Je n’ai jamais été aussi bien. Je ne suis pas né pour ne pas travailler. Mais je devais trouver un moyen de tirer autre chose de la vie. »