Comme l'a confié cet homme de 58 ans dans l'émission de TV2 « Bjørndalen trener Klopp » (en français : « Björndalen entraîne Klopp »), le poste d'entraîneur sur le banc ne lui manque pas, d'autant plus que sa nouvelle vie s'avère nettement moins stressante.
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« La pression était ridicule » : Jürgen Klopp fait sensation avec un aveu surprenant
« Chaque fois que j’étais assis dans le bus en route vers le stade, j’avais l’estomac noué. Je me suis retrouvé dans cette situation au moins 1 081 fois », a déclaré Klopp. « La pression que je m’imposais était ridicule. Elle était insurmontable. Je l’ai fait 1 081 fois, pourquoi le ferais-je une 1 090e fois ? »
Il ne souhaite donc pas pour l'instant revenir sur le banc, notamment parce qu’il apprécie nettement davantage son nouveau poste de directeur du football mondial chez Red Bull : « Je travaille beaucoup et j’ai envie de travailler. La différence, c’est que je peux désormais travailler trois jours, puis j’ai quatre jours où je ne fais rien. Je n’ai jamais été aussi bien. Je ne suis pas né pour ne pas travailler. Mais je devais trouver un moyen de tirer autre chose de la vie. »
- AFP
Klopp avoue : « Rien ne me manque »
Klopp avait quitté son poste d'entraîneur principal du FC Liverpool à l'été 2024, après neuf ans de service, avant de rejoindre Red Bull en janvier 2025. Auparavant, l'Allemand avait également occupé le banc du 1. FSV Mayence 05 et du Borussia Dortmund, avec lequel il a notamment remporté deux fois le championnat d'Allemagne.
Malgré ses grands succès, cet homme de 58 ans ne s'est toutefois jamais considéré comme un grand entraîneur : « Je ne l'ai jamais fait, et c'est la vérité. J'avais tellement à faire chaque jour, tellement de questions dans ma tête, et je ne savais pas toujours quoi faire », explique Klopp.
Ce n’est que lorsque les comparaisons avec d’autres grands entraîneurs comme Pep Guardiola se sont multipliées que Klopp a réussi à accepter son rôle : « Je l’ai compris, mais cela ne s’est jamais vraiment ancré en moi. Maintenant, je ne suis plus entraîneur et, wow, j’étais vraiment bon. Mais rien ne me manque. »