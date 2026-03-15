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La Premier League reste imprévisible : trois « grands » du football anglais risquent la relégation. Le classement

Il n'y a pas que Tottenham : West Ham et Nottingham Forest se battent eux aussi pour éviter la relégation en Championship

Des histoires glorieuses et des traditions vieilles de plus d'un siècle, mais dans une Premier League en constante évolution, il n'y a pas de temps pour se reposer sur ses lauriers. Tottenham, West Ham et Nottingham Forest le savent bien : trois équipes habituées à bien d'autres horizons, les Spurs en tête, et qui, au contraire, devront se battre jusqu'au bout lors des huit dernières journées de championnat pour éviter la relégation et ne pas ternir leur palmarès. 

C'est Tottenham qui vit la situation la plus compliquée, ne parvenant plus à s'imposer malgré le changement d'entraîneur et l'arrivée d'Igor Tudor. Les Spurs ont pour l'instant un point d'avance sur la zone rouge occupée justement par West Ham et Nottingham Forest, bloqués à 29 points. Plus haut, on trouve Leeds, le nouveau promu, à 32 points. Wolverhampton fait preuve de fierté en récoltant 8 points lors des 5 derniers matchs, mais est voué à attendre les calculs mathématiques et une relégation annoncée. Loin du trio de tête des équipes en danger, Burnley reste bloqué à 20 points alors qu’il reste encore huit matchs à disputer.

Sur le papier, Nottingham Forest semble avoir le calendrier le plus difficile, devant encore affronter Aston Villa, Chelsea et Manchester United. En attendant, tous les regards sont tournés vers le face-à-face de la semaine prochaine entre Tottenham et Nottingham Forest.

  • TUDOR ET LES DIFFICULTÉS DE TOTTENHAM

    De la victoire en Ligue Europa à la relégation : un scénario dystopique pour les Spurs et leurs supporters qui, quelques mois seulement après avoir connu une immense joie, se retrouvent dans une situation que Tottenham n'a jamais connue depuis la création de la Premier League. Certes, il faut le dire, les attentes en début de saison n'étaient pas des plus optimistes : en effet, la saison dernière, les Spurs de Postecoglou ont terminé dix-septièmes du championnat, à deux doigts de la zone de relégation. Toutes les énergies ont été investies dans l'Europa League, mais ce succès n'a pas détourné l'attention des lacunes techniques de l'effectif et des mauvais investissements de la direction de Levy.

    Kudus, Tel, Xavi Simons, Gallagher, Danso, Kolo Muani : tels sont les noms choisis pour relancer Tottenham en Premier League, pour un coût total de plus de 200 millions. Malgré cela, les Spurs, entre performances médiocres et blessures, n’ont pas réussi à relever la tête et, un an plus tard, se retrouvent à nouveau en zone de relégation. Si l'année dernière l'écart était abyssal (13 points derrière Leicester, 18e), cette année, la situation est différente. À huit journées de la fin, un seul point sépare l'équipe de Tudor de ce qui serait, à tous égards, un cauchemar.

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  • WEST HAM : LE DÉCLIN APRÈS MOYES

    Une autre équipe londonienne de longue date traverse une période difficile. Outre Tottenham, West Ham risque en effet une relégation retentissante, ce qui n'est pas arrivé dans cette région depuis 15 ans. Les Hammers ont connu des saisons de haut niveau, avec des qualifications européennes qui ont culminé avec la victoire en Ligue Europa Conférence lors de la saison 2023-2024, précisément face à la Fiorentina. Mais depuis la fin de la deuxième ère de David Moyes, qui a duré 5 saisons, le vent semble avoir tourné. Lopetegui, Potter et maintenant Espirito Santo, tous des entraîneurs de renommée internationale, mais tous trois incapables d'assurer la continuité des résultats obtenus par Moyes lui-même. Les départs des stars Paquetà, Kudus et Aguerd ont sensiblement affaibli l'effectif et, dans le même temps, les 200 millions dépensés sur le marché l'ont été uniquement pour des espoirs prometteurs, mais pas pour de véritables valeurs sûres. 

  • LES PARCOURS CONTRASTÉS DE NOTTINGHAM FOREST

    Deux Ligues des champions à son palmarès, mais aussi, ces dernières années, une longue période passée dans les bas-fonds du football anglais. L'un des clubs les plus historiques d'outre-Manche, après avoir peiné tant pour revenir en Premier League, pourrait déjà devoir la quitter, à peine quatre ans après sa promotion en 2021-2022. Pour Nottingham Forest, tout cela pourrait survenir précisément au sommet de son histoire récente. Septième place en Premier League et qualification pour la Ligue Europa Conférence, où il est encore en lice pour l'instant en huitièmes de finale. Les 29 points récoltés en championnat racontent cependant tout autre chose : une saison mouvementée entre des recrues qui n’ont pas répondu aux attentes, comme Douglas Luiz et Lucca, des changements d’entraîneurs et peut-être aussi un soupçon d’inexpérience pour une équipe qui n’était pas habituée à jouer tous les trois jours. Trois entraîneurs successifs, de Postecoglou à Dyche pour finir avec Vitor Pereira : rien n’a changé.

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