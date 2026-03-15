La Premier League reste imprévisible : trois « grands » du football anglais risquent la relégation. Le classement

Des histoires glorieuses et des traditions vieilles de plus d'un siècle, mais dans une Premier League en constante évolution, il n'y a pas de temps pour se reposer sur ses lauriers. Tottenham, West Ham et Nottingham Forest le savent bien : trois équipes habituées à bien d'autres horizons, les Spurs en tête, et qui, au contraire, devront se battre jusqu'au bout lors des huit dernières journées de championnat pour éviter la relégation et ne pas ternir leur palmarès.

C'est Tottenham qui vit la situation la plus compliquée, ne parvenant plus à s'imposer malgré le changement d'entraîneur et l'arrivée d'Igor Tudor. Les Spurs ont pour l'instant un point d'avance sur la zone rouge occupée justement par West Ham et Nottingham Forest, bloqués à 29 points. Plus haut, on trouve Leeds, le nouveau promu, à 32 points. Wolverhampton fait preuve de fierté en récoltant 8 points lors des 5 derniers matchs, mais est voué à attendre les calculs mathématiques et une relégation annoncée. Loin du trio de tête des équipes en danger, Burnley reste bloqué à 20 points alors qu’il reste encore huit matchs à disputer.

Sur le papier, Nottingham Forest semble avoir le calendrier le plus difficile, devant encore affronter Aston Villa, Chelsea et Manchester United. En attendant, tous les regards sont tournés vers le face-à-face de la semaine prochaine entre Tottenham et Nottingham Forest.