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La perplexité de Flick… Rashford, entre génie du but et manque de sang-froid dans les moments décisifs

Atletico Madrid vs FC Barcelone
Atletico Madrid
FC Barcelone
Ligue des Champions
M. Rashford
Manchester United
H. Flick
Espagne
Angleterre

L'incertitude s'accroît concernant la présence de Marcus Rashford, la star du FC Barcelone, dans le onze de départ mardi prochain contre l'Atlético de Madrid, lors du match retour des quarts de finale de la Ligue des champions.

Battus 2-0 à l’aller sur leur pelouse, les Blaugranas sont sous pression.

La question qui se pose désormais est la suivante : l’entraîneur Hansi Flick lui accordera-t-il sa confiance en le titularisant, ou l’état de forme du joueur l’enverra-t-il sur le banc ?

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    Analyse : deux facettes d’une même pièce, le génie et l’égarement.

    Selon le quotidien espagnol AS, les performances de Rashford sous le maillot catalane sont pour l’instant en dents de scie.

    L’Anglais sait captiver lorsqu’il décoche ses tirs imparables, à l’image de son dernier but lors du quadruplé face à l’Espanyol ou de ses coups francs époustouflants. Mais il exaspère aussi les supporters quand il se transforme en machine à gâcher des occasions faciles, comme lors de ses derniers duels contre Dmitrovic et Musso.

    Plus préoccupant encore, l’attaquant ne se contente pas d’échouer : il abdique parfois dans les moments chauds, à l’image de cette finale de Supercoupe d’Espagne où il a abandonné la poursuite d’un joueur du Real Madrid, contraignant ses partenaires à tempêter, une séquence qui interroge sur son investissement mental dans le projet de Flick.

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  • ماركوس راشفوردGetty Images Sport

    Un succès numérique, mais un impact nul

    Objectif atteint pour Rashford : depuis son arrivée à Barcelone durant l’été 2025, l’attaquant a redémarré sa carrière en beauté, inscrivant 12 buts et délivrant 13 passes décisives en 41 matchs.

    Seul le trio redoutable Rafeina, Lamine Yamal et Fermin Lopez fait mieux que lui au plan offensif.

    Pourtant, une réalité se cache derrière ces chiffres : la plupart de ses buts et de ses passes décisives n’ont pas directement influencé l’issue des grands matchs, hormis quelques éclairs de génie. Il semble souvent manquer de réalisme aux moments où l’équipe en a le plus besoin.

  • راشفورد أمام نيوكاسلGetty Images Sport

    La révolution au milieu de terrain et les choix cornéliens de Flick

    La performance remarquable de Gavi, la forme physique optimale de Dani Olmo et Ferran López, ainsi que le retour de Frenkie de Jong, incitent Flick à ajuster son schéma tactique.

    Aligner quatre milieux pourrait offrir à Barcelone une meilleure maîtrise du ballon et une solidité défensive accrue, mais cela impliquerait de se passer de Rashford pour focaliser le jeu sur l’aile droite animée par Yamal, au risque de déséquilibrer le flanc gauche.

    Flick a souvent manifesté sa confiance en Rashford, surtout quand Raphinha était absent, mais la soirée du Metropolitano s’annonce différente : l’Anglais doit prouver qu’il est un homme de grands rendez-vous s’il veut rester, sinon il prendra le chemin du retour vers Manchester une fois son prêt au Barça terminé.

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