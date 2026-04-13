La perplexité de Flick… Rashford, entre génie du but et manque de sang-froid dans les moments décisifs

L'incertitude s'accroît concernant la présence de Marcus Rashford, la star du FC Barcelone, dans le onze de départ mardi prochain contre l'Atlético de Madrid, lors du match retour des quarts de finale de la Ligue des champions.

Battus 2-0 à l’aller sur leur pelouse, les Blaugranas sont sous pression.

La question qui se pose désormais est la suivante : l’entraîneur Hansi Flick lui accordera-t-il sa confiance en le titularisant, ou l’état de forme du joueur l’enverra-t-il sur le banc ?

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