La mère de Kylian Mbappé exprime sa colère face aux performances décevantes du club détenu par la star du Real Madrid

Alors que Mbappé se consacre à ses nouvelles responsabilités au Real Madrid, sa mère a accepté de commenter la trajectoire actuelle du club. Interrogée parOuest-France, elle n’a pas mâché ses mots au moment d’évaluer les performances de l’équipe durant cette période de transition délicate pour le club normand. « Ce n’est pas fini, mais il est clair que ce n’est pas à la hauteur », a admis Lamari. « La compétitrice en moi veut gagner, bien sûr. Mais pas à pas : on y arrivera, on laisse le temps faire son œuvre, et on y croit. »