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La mère de Kylian Mbappé exprime sa colère face aux performances décevantes du club détenu par la star du Real Madrid
Une saison décevante pour Caen
Actuellement huitième du championnat national, le SM Caen est à la traîne dans la course à la promotion. Malgré le rachat très médiatisé par Mbappé via son fonds d’investissement Coalition Capital à l’été 2024, le club peine à imposer un rythme régulier en National 1. Avec seulement 36 points en 29 journées, les Caennais pointent à 20 longueurs du leader, Dijon. Une réalité cruelle pour un club tombé dans une division qu’il n’avait plus fréquentée depuis 1984, mettant la nouvelle direction sous une pression considérable.
- AFP
Lamari prend enfin la parole
Alors que Mbappé se consacre à ses nouvelles responsabilités au Real Madrid, sa mère a accepté de commenter la trajectoire actuelle du club. Interrogée parOuest-France, elle n’a pas mâché ses mots au moment d’évaluer les performances de l’équipe durant cette période de transition délicate pour le club normand. « Ce n’est pas fini, mais il est clair que ce n’est pas à la hauteur », a admis Lamari. « La compétitrice en moi veut gagner, bien sûr. Mais pas à pas : on y arrivera, on laisse le temps faire son œuvre, et on y croit. »
Miser sur Gaël Clichy pour l'avenir
Malgré la frustration liée aux derniers résultats, Lamari a réaffirmé son soutien à Gaël Clichy, nommé entraîneur principal fin 2025 pour succéder à Maxime d’Ornano. L’ancien défenseur d’Arsenal et de Manchester City a pris les rênes alors que Caen pointait à la 10^e place du classement, et si la progression au tableau est encore timide, la direction demeure fidèle à sa vision à long terme. « Il incarne nos valeurs. Je suis très heureuse qu'il soit là. Il incarne des valeurs humaines, une culture de l'effort et du travail acharné », explique Lamari. « On commence à voir les changements à l'entraînement, un peu moins en match pour le moment, mais cela viendra. Nous allons travailler en équipe et nous espérons revenir plus forts la saison prochaine. »
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La pression monte : il faut inverser la tendance immédiatement.
Si le club mise avant tout sur la patience et la construction d’un projet durable, l’esprit de compétition de la famille Mbappé n’autorise pas la médiocrité à long terme. L’investissement initial visait à redonner à Caen ses lettres de noblesse, mais la perspective d’une nouvelle saison en National commence à inquiéter le groupe d’actionnaires. Lamari a conclu son analyse en rappelant avec fermeté l’objectif des prochaines rencontres : « Maintenant, il faut encore gagner », a-t-elle déclaré.