L’ancien international espagnol a révélé qu’une insistance persistante des dirigeants du club avait été décisive pour le convaincre d’embrasser une carrière d’entraîneur en Amérique du Sud. S’exprimant auprès d’ESPN Brazil au sujet de sa décision d’accepter ce poste, Salgado a déclaré : « Le président a beaucoup travaillé pour me recruter dès le début. Il m’a invité à voir les installations à Montes Claros. »

Évaluant le potentiel de son nouvel effectif, il a ajouté : « C’est une jeune équipe avec une grande envie de réussir. J’y ai beaucoup réfléchi, mais je veux découvrir une compétition aussi grande que le championnat du Minas Gerais, dans un pays et un continent où le football est un mode de vie. Nous avons accepté uniquement de jouer en première division du championnat du Minas Gerais, et nous y irons avec humilité, avec l’envie de travailler et de vivre cette expérience. »