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La légende du Real Madrid Michel Salgado explique pourquoi il a accepté l’offre choc pour entraîner le modeste club brésilien North EC
Salgado accepte le défi d’entraîner au Brésil
L’ancien arrière droit du Real Madrid Salgado a officiellement été présenté comme le nouvel entraîneur principal du club brésilien de North EC avant la saison 2027. Le technicien de 50 ans a accepté l’offre surprenante du club basé à Montes Claros après avoir été impressionné par son ambition à long terme et ses infrastructures d’entraînement. Salgado dirigera désormais l’équipe dans l’élite du championnat d’État du Campeonato Mineiro avant de la mener vers ses débuts historiques en quatrième division nationale, la Serie D.
- AFP
L’Espagnol embrasse l’aventure sud-américaine
L’ancien international espagnol a révélé qu’une insistance persistante des dirigeants du club avait été décisive pour le convaincre d’embrasser une carrière d’entraîneur en Amérique du Sud. S’exprimant auprès d’ESPN Brazil au sujet de sa décision d’accepter ce poste, Salgado a déclaré : « Le président a beaucoup travaillé pour me recruter dès le début. Il m’a invité à voir les installations à Montes Claros. »
Évaluant le potentiel de son nouvel effectif, il a ajouté : « C’est une jeune équipe avec une grande envie de réussir. J’y ai beaucoup réfléchi, mais je veux découvrir une compétition aussi grande que le championnat du Minas Gerais, dans un pays et un continent où le football est un mode de vie. Nous avons accepté uniquement de jouer en première division du championnat du Minas Gerais, et nous y irons avec humilité, avec l’envie de travailler et de vivre cette expérience. »
Le tacticien trouve l’équilibre entre philosophie et adaptation
Le riche parcours de Salgado comprend notamment une décennie garnie de trophées au Santiago Bernabéu avant de prendre sa retraite à Blackburn Rovers en 2012, puis d’entraîner de jeunes espoirs en Arabie saoudite. Sa décision d’entraîner au Brésil a été chaleureusement accueillie par plusieurs anciens de la Seleção sacrés lors de la Coupe du monde 2002. Évoquant ses échanges avec des légendes brésiliennes, Salgado a ajouté : « Je parle toujours avec Roberto Carlos et je viens de recevoir des messages de félicitations de Dida et Edmilson. »
Abordant l’approche tactique qu’il entend mettre en place, il a ajouté : « J’ai appris auprès de nombreux entraîneurs et, évidemment, j’ai mon style espagnol, mais c’est à moi de m’adapter au football brésilien. Nous sommes une équipe brésilienne à laquelle nous allons essayer d’apporter de nouvelles choses, sans changer son style ni sa manière de voir le football. »
- NurPhoto
La campagne de la ligue de l’État lance un projet
Salgado succède à une autre figure célébrée, Kleberson, à la tête de l’ambitieux projet de North EC, après leur triomphe lors du Trofeu Inconfidencia 2026. L’entraîneur s’est vu accorder un temps de préparation considérable pour constituer son effectif en vue de la prochaine campagne de Campeonato Mineiro. Au-delà des échéances régionales, son défi le plus ardu sera de guider le club dans son parcours inédit sur la scène nationale, à la fois en Serie D et en Coupe du Brésil.
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