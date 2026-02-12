La légende de Tottenham quitte l'interview après avoir répondu sèchement à une question sur sa nomination au poste d'entraîneur principal

Il semble que l'homme de 45 ans ne soit pas intéressé par un poste intérimaire et qu'il n'envisagerait un retour que si on lui proposait un poste permanent.

Keane en est encore relativement au début de sa carrière d'entraîneur, mais il a déjà accumulé une expérience variée. Il a commencé comme joueur-entraîneur à l'ATK en Inde avant de travailler comme assistant avec la République d'Irlande, Middlesbrough et Leeds United. Il a ensuite occupé le poste d'entraîneur principal au Maccabi Tel Aviv, remportant le titre de champion lors de sa seule saison, et a depuis pris les rênes du Ferencváros, champion de Hongrie, qui se trouve actuellement en tête du classement national.

En tant que joueur, Keane reste l'une des figures modernes les plus reconnaissables de Tottenham. Au cours de ses deux passages dans le nord de Londres, il a marqué 91 buts en plus de 200 apparitions et a été capitaine de l'équipe pendant ses dernières années au club.