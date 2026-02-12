Getty Images Sport
La légende de Tottenham quitte l'interview après avoir répondu sèchement à une question sur sa nomination au poste d'entraîneur principal
Keane interrogé sur le poste chez les Spurs
Keane, qui occupe actuellement le poste d'entraîneur principal du Ferencvaros, a été interrogé sur le terrain au sujet du poste vacant d'entraîneur après le licenciement de Frank. L'Irlandais a semblé irrité par les questions et a répondu brièvement avant de s'éloigner.
« Je ne peux pas alimenter les spéculations », a-t-il déclaré, mettant fin à l'interview quelques instants plus tard.
L'ancien attaquant souhaite poursuivre son développement
Il semble que l'homme de 45 ans ne soit pas intéressé par un poste intérimaire et qu'il n'envisagerait un retour que si on lui proposait un poste permanent.
Keane en est encore relativement au début de sa carrière d'entraîneur, mais il a déjà accumulé une expérience variée. Il a commencé comme joueur-entraîneur à l'ATK en Inde avant de travailler comme assistant avec la République d'Irlande, Middlesbrough et Leeds United. Il a ensuite occupé le poste d'entraîneur principal au Maccabi Tel Aviv, remportant le titre de champion lors de sa seule saison, et a depuis pris les rênes du Ferencváros, champion de Hongrie, qui se trouve actuellement en tête du classement national.
En tant que joueur, Keane reste l'une des figures modernes les plus reconnaissables de Tottenham. Au cours de ses deux passages dans le nord de Londres, il a marqué 91 buts en plus de 200 apparitions et a été capitaine de l'équipe pendant ses dernières années au club.
Tottenham souhaite trouver rapidement un remplaçant
Les Spurs sont à la recherche d'un nouvel entraîneur après avoir limogé Frank à la suite d'une défaite contre Newcastle, l'équipe se trouvant actuellement en bas du classement de la Premier League. Roberto De Zerbi, John Heitinga et Mauricio Pochettino font partie des noms cités pour occuper ce poste, tandis que Keane a également été évoqué en interne.
Celui qui prendra les rênes héritera d'une équipe en difficulté au niveau national, mais toujours en lice dans la compétition européenne après s'être qualifiée dans son groupe de Ligue des champions.
Et ensuite ?
Les Spurs ont une longue pause avant d'affronter Arsenal dans le derby du nord de Londres dimanche prochain. Les dirigeants du club espèrent avoir trouvé une solution à leurs problèmes de management d'ici là. On pense que la solution la plus probable sera de nommer un entraîneur principal par intérim, avant de rechercher un manager permanent cet été.
