La Juventus renoue avec la victoire, de manière somme toute convaincante, grâce à un 2-0 net sur la pelouse de Lecce, lors de la 8e journée de Serie A 2026-2027. McKennie et Douglas Luiz ont inscrit les deux buts.
Les joueurs de la Juventus démarrent bien et ne sont pratiquement jamais inquiétés par les offensives de Lecce durant les 45 premières minutes, hormis une frayeur initiale provoquée par un dégagement raté de Vicario sur N’Dri. Et malgré le manque d’éclat du duo Kolo Muani-Woltemade, c’est l’axe Douglas Luiz-McKennie qui décide du match : le Brésilien construit la combinaison qui permet à l’Américain d’ouvrir le score, avant d’inscrire son premier but depuis son arrivée à la Juventus d’une frappe croisée du droit, en première intention, à l’entrée de la surface.
En seconde période, Di Francesco change ses joueurs comme il le peut (Tiago Gabriel sortira lui aussi sur blessure) et son équipe montre davantage de force et une meilleure capacité à presser. Mais Vicario veille et, malgré quelques occasions créées par Lecce et une baisse de régime évidente de la Juventus, il n’est finalement jamais contraint à des interventions hors du commun.
Spalletti retrouve donc une victoire capitale, tant pour le moral de ses joueurs (qui restaient sur un nul et une lourde défaite face à la Lazio en championnat) que pour son poste, un peu moins sur la sellette. Elle compte surtout au classement : la Juventus reste à trois points de Côme, actuellement 4e et en position de se qualifier pour la Ligue des champions.
LECCE-JUVENTUS 0-2
BUTEURS : 29e McKennie (J), 41e Douglas Luiz (J)