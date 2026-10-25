89' OCCASION - Superbe passe en profondeur pour Cabal, qui se retrouve seul face à Falcone mais, déséquilibré, tire largement au-dessus.





85' - Boga tente sa chance en solitaire : frappe enroulée du droit, à côté.





78' QUEL RATÉ ! - Woltemade lance l'action, puis la conclut en récupérant un ballon dévié sur un dribble de Boga. Seul face à Falcone, il place une frappe du droit qui s'envole très haut. Mais le jeu est arrêté : l'Allemand était hors-jeu au départ.





75' OCCASION - Danilo Veiga monte en débordement et adresse un centre à ras de terre au milieu de la surface. Esteban devance Lucumì d'une talonnade, mais Vicario capte facilement sa tentative.





63' Mauvaise perte de balle de Lucumì, qui permet cette fois à Maleh d'armer une frappe à l'entrée de la surface. Son tir du gauche est toutefois écrasé et passe à côté.





57' - Contre-attaque éclair de Lecce après avoir repoussé un corner. Tiago Gabriel lance N'Dri en profondeur. Celui-ci centre aussitôt vers le milieu de la surface et, après une déviation de Kalulu, le défenseur portugais récupère le ballon. Il s'élève pour placer une tête, mais ne cadre pas.





49' OCCASION - Superbe ballon de Geubbels pour Maleh, qui contrôle au milieu de la surface et frappe du gauche. Gatti réalise une déviation décisive et concède le corner. Sur celui-ci, Vicario capte facilement la tête de Gaspar.





46' - Lecce se montre immédiatement dangereux. Le ballon arrive à Ngom à l'entrée de la surface, mais sa frappe écrasée du droit est captée sans difficulté par Vicario.





41' BUT - Woltemade contrôle un bon ballon, le négocie bien et relance la Juventus. Kolo Muani écarte vers Gatti, qui remet immédiatement à l'entrée de la surface pour Douglas Luiz. Sa frappe croisée du droit en première intention bat Falcone, qui n'est pas irréprochable, avec l'aide du poteau opposé.





36' OCCASION - Douglas Luiz tente une passe en profondeur pour Kolo Muani, qui échappe à Tiago Gabriel, contrôle de la poitrine, se retourne et tente une frappe croisée depuis une position légèrement excentrée. Mais son tir du droit est trop écrasé et manque le cadre.





29' BUT - Combinaison sur coup franc : Douglas Luiz trouve une trajectoire qui surprend la ligne défensive de Lecce. Oublié par Veiga, McKennie part en position régulière et, en se jetant, touche le ballon juste assez, sans vraiment le maîtriser, pour tromper Falcone.





25' - Lecce lance une bonne contre-attaque. Le ballon circule de droite à gauche et parvient à Fatah près de l'angle de la surface de réparation. Le Suédois repique sur son pied droit, élimine Kalulu puis enroule sa frappe, mais le ballon passe largement au-dessus du but de Vicario.





5' - Woltemade lance Kolo Muani en profondeur. Ce dernier atteint la ligne de fond et centre au milieu de la surface pour l'avant-centre allemand, qui manque sa reprise et ne parvient pas à conclure.





1' OCCASION - Vicario prend un risque énorme en tardant beaucoup trop à dégager au pied. Lorsqu'il le fait enfin, N'Dri se jette et intercepte le ballon. Heureusement pour le gardien de la Juventus, le ballon file simplement derrière la ligne de but.





0' Coup d'envoi au Via del Mare à 18 h





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