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US Lecce v Juventus - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Emanuele Tramacere
Traduit par

La Juventus renoue avec la victoire : 2-0 à Lecce et à trois points de la zone Ligue des champions

Juventus FC
Lecce
Serie A
Lecce vs Juventus FC

La Juventus renoue avec la victoire sans encaisser de but.

La Juventus renoue avec la victoire, de manière somme toute convaincante, grâce à un 2-0 net sur la pelouse de Lecce, lors de la 8e journée de Serie A 2026-2027. McKennie et Douglas Luiz ont inscrit les deux buts. 

Les joueurs de la Juventus démarrent bien et ne sont pratiquement jamais inquiétés par les offensives de Lecce durant les 45 premières minutes, hormis une frayeur initiale provoquée par un dégagement raté de Vicario sur N’Dri. Et malgré le manque d’éclat du duo Kolo Muani-Woltemade, c’est l’axe Douglas Luiz-McKennie qui décide du match : le Brésilien construit la combinaison qui permet à l’Américain d’ouvrir le score, avant d’inscrire son premier but depuis son arrivée à la Juventus d’une frappe croisée du droit, en première intention, à l’entrée de la surface. 

En seconde période, Di Francesco change ses joueurs comme il le peut (Tiago Gabriel sortira lui aussi sur blessure) et son équipe montre davantage de force et une meilleure capacité à presser. Mais Vicario veille et, malgré quelques occasions créées par Lecce et une baisse de régime évidente de la Juventus, il n’est finalement jamais contraint à des interventions hors du commun. 

Spalletti retrouve donc une victoire capitale, tant pour le moral de ses joueurs (qui restaient sur un nul et une lourde défaite face à la Lazio en championnat) que pour son poste, un peu moins sur la sellette. Elle compte surtout au classement : la Juventus reste à trois points de Côme, actuellement 4e et en position de se qualifier pour la Ligue des champions.


LECCE-JUVENTUS 0-2

BUTEURS : 29e McKennie (J), 41e Douglas Luiz (J)



  • BUTS ET TEMPS FORTS

    89' OCCASION - Superbe passe en profondeur pour Cabal, qui se retrouve seul face à Falcone mais, déséquilibré, tire largement au-dessus.


    85' - Boga tente sa chance en solitaire : frappe enroulée du droit, à côté.


    78' QUEL RATÉ ! - Woltemade lance l'action, puis la conclut en récupérant un ballon dévié sur un dribble de Boga. Seul face à Falcone, il place une frappe du droit qui s'envole très haut. Mais le jeu est arrêté : l'Allemand était hors-jeu au départ.


    75' OCCASION - Danilo Veiga monte en débordement et adresse un centre à ras de terre au milieu de la surface. Esteban devance Lucumì d'une talonnade, mais Vicario capte facilement sa tentative.


    63' Mauvaise perte de balle de Lucumì, qui permet cette fois à Maleh d'armer une frappe à l'entrée de la surface. Son tir du gauche est toutefois écrasé et passe à côté.


    57' - Contre-attaque éclair de Lecce après avoir repoussé un corner. Tiago Gabriel lance N'Dri en profondeur. Celui-ci centre aussitôt vers le milieu de la surface et, après une déviation de Kalulu, le défenseur portugais récupère le ballon. Il s'élève pour placer une tête, mais ne cadre pas.


    49' OCCASION - Superbe ballon de Geubbels pour Maleh, qui contrôle au milieu de la surface et frappe du gauche. Gatti réalise une déviation décisive et concède le corner. Sur celui-ci, Vicario capte facilement la tête de Gaspar.


    46' - Lecce se montre immédiatement dangereux. Le ballon arrive à Ngom à l'entrée de la surface, mais sa frappe écrasée du droit est captée sans difficulté par Vicario.


    41' BUT - Woltemade contrôle un bon ballon, le négocie bien et relance la Juventus. Kolo Muani écarte vers Gatti, qui remet immédiatement à l'entrée de la surface pour Douglas Luiz. Sa frappe croisée du droit en première intention bat Falcone, qui n'est pas irréprochable, avec l'aide du poteau opposé.


    36' OCCASION - Douglas Luiz tente une passe en profondeur pour Kolo Muani, qui échappe à Tiago Gabriel, contrôle de la poitrine, se retourne et tente une frappe croisée depuis une position légèrement excentrée. Mais son tir du droit est trop écrasé et manque le cadre.


    29' BUT - Combinaison sur coup franc : Douglas Luiz trouve une trajectoire qui surprend la ligne défensive de Lecce. Oublié par Veiga, McKennie part en position régulière et, en se jetant, touche le ballon juste assez, sans vraiment le maîtriser, pour tromper Falcone.


    25' - Lecce lance une bonne contre-attaque. Le ballon circule de droite à gauche et parvient à Fatah près de l'angle de la surface de réparation. Le Suédois repique sur son pied droit, élimine Kalulu puis enroule sa frappe, mais le ballon passe largement au-dessus du but de Vicario.


    5' - Woltemade lance Kolo Muani en profondeur. Ce dernier atteint la ligne de fond et centre au milieu de la surface pour l'avant-centre allemand, qui manque sa reprise et ne parvient pas à conclure.


    1' OCCASION - Vicario prend un risque énorme en tardant beaucoup trop à dégager au pied. Lorsqu'il le fait enfin, N'Dri se jette et intercepte le ballon. Heureusement pour le gardien de la Juventus, le ballon file simplement derrière la ligne de but.


    0' Coup d'envoi au Via del Mare à 18 h


    INFOS, STATISTIQUES ET DIRECT MINUTE PAR MINUTE ICI

  • Lecce-Juventus : la feuille de match

    Lecce-Juventus 0-2


    Buteurs : 29' McKennie (J), 41' Douglas Luiz (J)


    LECCE (4-3-3) : Falcone ; Danilo Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel (60' Ndaba), Gallo ; Kaba (46' Siebert), Ngom, Maleh ; N’Dri (86' Stulic), Guebbels (71' Paco Esteban), Fatah (46' Monteiro).

    Remplaçants : Bleve, Borbei, Dembelé, Fofana, Stulic, Gandelman, Jean, Gorter, Scott.

    Entraîneur : Di Francesco.


    JUVENTUS (3-5-2) : Vicario ; Gatti, Bremer, Lucumí ; Kalulu, Koopmeiners, Douglas Luiz (83' Sarr), McKennie (90' Alajbegovic), Cambiaso (68' Cabal) ; Woltemade, Kolo Muani (68' Boga).

    Remplaçants : Neto, Pinsoglio, Kelly, Zhegrova, Rugani.

    Entraîneur : Spalletti.


    Arbitre : Maresca

    Averti : Gaspar

    Expulsé : Gaspar

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