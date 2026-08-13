Vous avez plus de 18 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

Goal.com
En direct€50
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.
zion-suzuki(C)Getty Images
Yosua Arya

Traduit par

La Juventus pousse pour un prêt de Zion Suzuki après que le PSG a bouclé un transfert à 35 M€

Mercato
Juventus FC
Z. Suzuki
Paris Saint-Germain
Serie A
Ligue 1

La Juventus tente activement d’obtenir le prêt du gardien Zion Suzuki en provenance du Paris Saint-Germain. Les champions de France viennent tout juste de recruter l’international japonais pour 35 millions d’euros, mais le géant italien espère le faire rapidement revenir en Serie A.

  • La Juventus accélère sa recherche de gardien

    La Juventus a lancé une dernière offensive pour régler la situation de son gardien titulaire avant la nouvelle saison. Selon La Gazzetta dello Sport, le géant de la Serie A insiste sur un prêt pour Suzuki.

    Le PSG aurait trouvé un accord pour recruter le gardien de Parme contre une indemnité de transfert de 35 millions d’euros, avec une annonce officielle attendue prochainement. Cependant, la Juventus tient à profiter de cette opportunité unique sur le marché. Le club turinois veut faire revenir immédiatement l’international japonais en Italie, en proposant un accord temporaire qui le maintiendrait à Turin jusqu’en juin.

    • Publicité
  • zion-suzuki(C)Getty Images

    Suzuki ouvert à un transfert immédiat à Turin

    S’assurer les services du gardien né en 2002 semble tout à fait faisable du côté du joueur, puisque Suzuki a déjà donné son entière disponibilité pour le transfert envisagé. Il n’aurait aucune réserve à l’idée de rejoindre la Juventus pour le reste de la saison.

    Le gardien est fortement séduit par la perspective de porter le maillot d’un grand club européen tout en continuant à jouer régulièrement en Serie A. La décision finale repose désormais entièrement sur l’entraîneur Luis Enrique et la direction du PSG. Ils doivent déterminer l’avenir du joueur à court terme avant que des négociations détaillées concernant la structure salariale et des conditions supplémentaires ne puissent débuter.

  • Des heures cruciales attendent le transfert

    Les prochaines heures s’annoncent particulièrement intenses et, au final, décisives pour l’issue de cette opération de transfert complexe. La Juventus travaille sans relâche en coulisses pour convaincre son homologue français d’autoriser le prêt. Si le PSG donne son feu vert, les deux clubs devront rapidement s’entendre sur les modalités financières précises, notamment sur la répartition du salaire du joueur.

    • VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

    Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

    Suivez GOAL sur Google
  • zion suzuki Getty Images

    Spalletti veut son nouveau numéro un

    La Juventus a défini un objectif très clair pour les prochains jours. Les dirigeants du club veulent offrir le nouveau gardien numéro un à l’entraîneur Luciano Spalletti avant l’arrivée du week-end. Boucler l’opération rapidement permettrait à Suzuki de disposer d’un temps précieux pour s’intégrer aux mécanismes tactiques de l’équipe à l’entraînement. L’équipe de Spalletti se déplacera pour affronter Frosinone lors de son match d’ouverture, et le club veut absolument que son nouveau gardien titulaire soit prêt à jouer.

Super Coupe
Lens crest
Lens
RCL
Paris Saint-Germain crest
Paris Saint-Germain
PSG
Serie A
Frosinone crest
Frosinone
FRC
Juventus FC crest
Juventus FC
JUV