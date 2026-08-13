La Juventus pousse pour un prêt de Zion Suzuki après que le PSG a bouclé un transfert à 35 M€

La Juventus a lancé une dernière offensive pour régler la situation de son gardien titulaire avant la nouvelle saison. Selon La Gazzetta dello Sport, le géant de la Serie A insiste sur un prêt pour Suzuki.

Le PSG aurait trouvé un accord pour recruter le gardien de Parme contre une indemnité de transfert de 35 millions d’euros, avec une annonce officielle attendue prochainement. Cependant, la Juventus tient à profiter de cette opportunité unique sur le marché. Le club turinois veut faire revenir immédiatement l’international japonais en Italie, en proposant un accord temporaire qui le maintiendrait à Turin jusqu’en juin.