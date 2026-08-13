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La Juventus pousse pour un prêt de Zion Suzuki après que le PSG a bouclé un transfert à 35 M€
La Juventus accélère sa recherche de gardien
La Juventus a lancé une dernière offensive pour régler la situation de son gardien titulaire avant la nouvelle saison. Selon La Gazzetta dello Sport, le géant de la Serie A insiste sur un prêt pour Suzuki.
Le PSG aurait trouvé un accord pour recruter le gardien de Parme contre une indemnité de transfert de 35 millions d’euros, avec une annonce officielle attendue prochainement. Cependant, la Juventus tient à profiter de cette opportunité unique sur le marché. Le club turinois veut faire revenir immédiatement l’international japonais en Italie, en proposant un accord temporaire qui le maintiendrait à Turin jusqu’en juin.
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Suzuki ouvert à un transfert immédiat à Turin
S’assurer les services du gardien né en 2002 semble tout à fait faisable du côté du joueur, puisque Suzuki a déjà donné son entière disponibilité pour le transfert envisagé. Il n’aurait aucune réserve à l’idée de rejoindre la Juventus pour le reste de la saison.
Le gardien est fortement séduit par la perspective de porter le maillot d’un grand club européen tout en continuant à jouer régulièrement en Serie A. La décision finale repose désormais entièrement sur l’entraîneur Luis Enrique et la direction du PSG. Ils doivent déterminer l’avenir du joueur à court terme avant que des négociations détaillées concernant la structure salariale et des conditions supplémentaires ne puissent débuter.
Des heures cruciales attendent le transfert
Les prochaines heures s’annoncent particulièrement intenses et, au final, décisives pour l’issue de cette opération de transfert complexe. La Juventus travaille sans relâche en coulisses pour convaincre son homologue français d’autoriser le prêt. Si le PSG donne son feu vert, les deux clubs devront rapidement s’entendre sur les modalités financières précises, notamment sur la répartition du salaire du joueur.
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Spalletti veut son nouveau numéro un
La Juventus a défini un objectif très clair pour les prochains jours. Les dirigeants du club veulent offrir le nouveau gardien numéro un à l’entraîneur Luciano Spalletti avant l’arrivée du week-end. Boucler l’opération rapidement permettrait à Suzuki de disposer d’un temps précieux pour s’intégrer aux mécanismes tactiques de l’équipe à l’entraînement. L’équipe de Spalletti se déplacera pour affronter Frosinone lors de son match d’ouverture, et le club veut absolument que son nouveau gardien titulaire soit prêt à jouer.
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