AFP
Traduit par
La Juventus dévoile un ambitieux « projet de rêve » visant à recruter Alisson, Bernardo Silva et la star de Marseille
Une stratégie ambitieuse dévoilée
Selon le Corriere dello Sport, la Juventus opte pour une stratégie de recrutement axée sur des joueurs confirmés plutôt que sur des talents à potentiel. Après leurs récents prolongations de contrat, Comolli et Spalletti partagent la même vision : attirer trois ou quatre joueurs de haut niveau capables d’élever immédiatement le plan technique de l’équipe.
- getty
Identification des cibles d’élite
La Juventus Turin s’intéresse de près à Pierre-Emile Hojbjerg (Marseille) pour renforcer son milieu défensif. Séduite par son leadership, la Vieille Dame serait prête à investir environ 15 millions d’euros. Dans les cages, les Bianconeri gardent un œil sur Alisson (Liverpool) et Ederson (Manchester City), deux cibles de premier plan. Ce dernier, libre à l’issue de son contrat en juin, représente une opportunité particulièrement stratégique. En attaque, la stratégie repose sur la prolongation de Dusan Vlahovic, tandis que les profils de Lois Openda et Jonathan David sont étudiés ; le club se tient aussi prêt à relancer le dossier Randal Kolo Muani dès la fin de son prêt à Tottenham, en juillet.
Le leadership est primordial
Comolli a affirmé que les fondations du succès étaient déjà posées, mais que la prochaine étape exigeait un profil de joueur spécifique, capable de supporter la pression à Turin. Le directeur général a précisé que la campagne de recrutement ciblerait des joueurs possédant la force mentale nécessaire pour guider l’équipe sur le terrain.
À l’aube du mercato estival, il a détaillé la philosophie du club : « C’est un marché ambitieux. Les bases sont là, sinon Spalletti ne nous aurait pas ramenés dans la course à la Ligue des champions. De nombreux joueurs sont attirés par la Juve et rejoindraient le club sans même savoir dans quelle compétition européenne nous jouerons l’année prochaine. Nous avons besoin de personnalité et de caractère – pas nécessairement de joueurs qui ont tout gagné. »
- IMAGO
Accéder au niveau élite
La Juventus doit trouver un équilibre financier délicat tout en rivalisant avec des clubs comme Barcelone pour s'attacher les services de Silva cet été. Les performances immédiates de l'équipe en Serie A détermineront son pouvoir de négociation, alors qu'elle s'efforce d'assurer son retour définitif en Ligue des champions afin de faciliter ces transferts coûteux. À plus long terme, les négociations contractuelles avec Manuel Locatelli et Vlahovic seront déterminantes pour savoir quelle part du budget pourra être consacrée à ces ambitieuses recrues « de rêve ».