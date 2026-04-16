La Juventus dévoile un ambitieux « projet de rêve » visant à recruter Alisson, Bernardo Silva et la star de Marseille

Comolli a affirmé que les fondations du succès étaient déjà posées, mais que la prochaine étape exigeait un profil de joueur spécifique, capable de supporter la pression à Turin. Le directeur général a précisé que la campagne de recrutement ciblerait des joueurs possédant la force mentale nécessaire pour guider l’équipe sur le terrain.

À l’aube du mercato estival, il a détaillé la philosophie du club : « C’est un marché ambitieux. Les bases sont là, sinon Spalletti ne nous aurait pas ramenés dans la course à la Ligue des champions. De nombreux joueurs sont attirés par la Juve et rejoindraient le club sans même savoir dans quelle compétition européenne nous jouerons l’année prochaine. Nous avons besoin de personnalité et de caractère – pas nécessairement de joueurs qui ont tout gagné. »