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Raimondo Frosinone SassuoloGetty Images
Gianluca Minchiotti
Traduit par

La Juventus à fond sur Raimondo : sa stratégie

Juventus FC
A. Raimondo
Mercato
Serie A
Frosinone

Le jeune meilleur buteur du championnat est dans le viseur de la Juventus.

La Juventus se tourne vers l’avenir et étudie la piste Antonio Raimondo pour renforcer son secteur offensif. Comme le rapporte Tuttosport, l’attaquant né en 2004, actuellement prêté à Frosinone par Bologne, a attiré l’attention des observateurs de la Juventus grâce à un début de saison remarquable, avec sept buts lors des sept premières journées.


Le triplé inscrit contre Sassuolo a encore davantage braqué les projecteurs sur le jeune avant-centre, considéré comme l’un des espoirs les plus intéressants du football italien. La Juventus le suit de près dans le cadre d’une stratégie visant à rajeunir son effectif et à miser sur les talents italiens.

  • L’opération semble toutefois plus réalisable cet été, lorsque la situation contractuelle du joueur pourrait faciliter d’éventuelles négociations. Le Frosinone, en effet, devrait difficilement accepter de se séparer de Raimondo en janvier, tant il est essentiel dans la lutte pour le maintien.


    Selon Tuttosport, beaucoup dépendra aussi des décisions de Bologne et du rôle de l’agent Alessandro Lucci, avec lequel la Juventus a toujours réalisé de belles affaires par le passé. En attendant, Raimondo reste concentré sur le présent, avec l’objectif de mener le Frosinone au maintien en Serie A, tandis que la Juventus suit avec intérêt sa progression en vue d’une éventuelle offensive estivale.


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