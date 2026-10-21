La Juventus se tourne vers l’avenir et étudie la piste Antonio Raimondo pour renforcer son secteur offensif. Comme le rapporte Tuttosport, l’attaquant né en 2004, actuellement prêté à Frosinone par Bologne, a attiré l’attention des observateurs de la Juventus grâce à un début de saison remarquable, avec sept buts lors des sept premières journées.





Le triplé inscrit contre Sassuolo a encore davantage braqué les projecteurs sur le jeune avant-centre, considéré comme l’un des espoirs les plus intéressants du football italien. La Juventus le suit de près dans le cadre d’une stratégie visant à rajeunir son effectif et à miser sur les talents italiens.