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Deportivo Alaves v Atletico de Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Khaled Mahmoud
Traduit par

La gravité de la blessure de Cuti Romero révélée : le défenseur de l’Atlético de Madrid ne devrait manquer que deux matches

C. Romero
Atlético Madrid
LaLiga

L’Atlético de Madrid a reçu des nouvelles rassurantes sur l’état de santé de Cristian Romero, alors qu’une longue indisponibilité était redoutée. L’international argentin avait dû quitter le terrain lors de la récente victoire 1-0 contre l’Espanyol, suscitant des inquiétudes quant à la solidité de la défense de Diego Simeone.

  • Des nouvelles positives pour Simeone

    Les résultats des examens diagnostiques effectués sur Romero ce dimanche ont apporté un grand soulagement à Simeone et au staff médical de l’Atlético de Madrid. Le défenseur central, devenu le pilier du renouveau défensif de l’Atlético de Madrid, avait suscité une vive inquiétude en demandant à être remplacé en seconde période du match contre l’Espanyol à Cornella. Les premières évaluations laissaient craindre une blessure potentiellement grave, mais le dernier bulletin médical est bien plus rassurant.

    Les examens médicaux ont confirmé que le capitaine de l’Argentine souffre d’une blessure musculaire à l’adducteur. Il s’agit toutefois d’une élongation légère, et non d’une déchirure importante. Le défenseur ne devrait donc être indisponible que pendant environ dix à douze jours.

  • Atletico de Madrid v Manchester United - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2Getty Images Sport

    Prochains matchs manqués

    Romero ne fera pas partie du groupe qui s’envolera pour l’Allemagne ce lundi, en vue du match de Ligue des champions de mardi contre Stuttgart. L’équipe de Simeone veut poursuivre sur sa lancée en Europe après avoir rebondi d’une défaite 2-1 face à Liverpool lors de son premier match en s’imposant 2-0 à domicile contre Manchester United lors du deuxième.

    Le champion du monde 2022 est également déjà forfait pour la rencontre de Liga de samedi prochain contre le Deportivo, au Metropolitano. Il devrait toutefois faire son retour une semaine plus tard, lors du déplacement de l’Atlético sur le terrain de Levante, au Ciutat de Valencia. Le retour rapide du défenseur central est crucial pour l’équipe de Simeone, actuellement deuxième de Liga avec 22 points, à cinq longueurs du leader, Barcelone.

  • Les regards tournés vers une semaine importante

    La prudence entourant le retour de Romero s’explique par une série imminente de matches de prestige. La rencontre face à Levante pourrait marquer son retour, mais l’objectif premier du club est qu’il soit pleinement remis pour les sept jours suivants. Cette semaine pourrait bien être la période la plus cruciale de la première moitié de saison pour l’équipe de Simeone, avec deux matches susceptibles de déterminer ses ambitions en Espagne comme en Europe.

    L’Atlético accueillera d’abord le Bayern Munich, géant du football allemand, au Metropolitano mardi pour une affiche de Ligue des champions. Après ce rendez-vous européen, il affrontera Barcelone le dimanche suivant en championnat. Disposer de son « patron » de la défense pour ces deux rencontres est jugé essentiel à l’organisation tactique de l’équipe, sa présence ayant été le principal facteur du retour de la solidité défensive qui la caractérise cette saison.

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    Les débuts impressionnants de Romero à l’Atlético

    Romero a rejoint l’Atlético de Madrid cet été en provenance de Tottenham Hotspur pour un montant d’environ 34,2 millions de livres sterling, signant un contrat de cinq ans au Metropolitano. Le défenseur a disputé huit matches toutes compétitions confondues jusqu’à présent et inscrit un but important en Liga contre Alavés.

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