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La gravité de la blessure de Cuti Romero révélée : le défenseur de l’Atlético de Madrid ne devrait manquer que deux matches
Des nouvelles positives pour Simeone
Les résultats des examens diagnostiques effectués sur Romero ce dimanche ont apporté un grand soulagement à Simeone et au staff médical de l’Atlético de Madrid. Le défenseur central, devenu le pilier du renouveau défensif de l’Atlético de Madrid, avait suscité une vive inquiétude en demandant à être remplacé en seconde période du match contre l’Espanyol à Cornella. Les premières évaluations laissaient craindre une blessure potentiellement grave, mais le dernier bulletin médical est bien plus rassurant.
Les examens médicaux ont confirmé que le capitaine de l’Argentine souffre d’une blessure musculaire à l’adducteur. Il s’agit toutefois d’une élongation légère, et non d’une déchirure importante. Le défenseur ne devrait donc être indisponible que pendant environ dix à douze jours.
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Prochains matchs manqués
Romero ne fera pas partie du groupe qui s’envolera pour l’Allemagne ce lundi, en vue du match de Ligue des champions de mardi contre Stuttgart. L’équipe de Simeone veut poursuivre sur sa lancée en Europe après avoir rebondi d’une défaite 2-1 face à Liverpool lors de son premier match en s’imposant 2-0 à domicile contre Manchester United lors du deuxième.
Le champion du monde 2022 est également déjà forfait pour la rencontre de Liga de samedi prochain contre le Deportivo, au Metropolitano. Il devrait toutefois faire son retour une semaine plus tard, lors du déplacement de l’Atlético sur le terrain de Levante, au Ciutat de Valencia. Le retour rapide du défenseur central est crucial pour l’équipe de Simeone, actuellement deuxième de Liga avec 22 points, à cinq longueurs du leader, Barcelone.
Les regards tournés vers une semaine importante
La prudence entourant le retour de Romero s’explique par une série imminente de matches de prestige. La rencontre face à Levante pourrait marquer son retour, mais l’objectif premier du club est qu’il soit pleinement remis pour les sept jours suivants. Cette semaine pourrait bien être la période la plus cruciale de la première moitié de saison pour l’équipe de Simeone, avec deux matches susceptibles de déterminer ses ambitions en Espagne comme en Europe.
L’Atlético accueillera d’abord le Bayern Munich, géant du football allemand, au Metropolitano mardi pour une affiche de Ligue des champions. Après ce rendez-vous européen, il affrontera Barcelone le dimanche suivant en championnat. Disposer de son « patron » de la défense pour ces deux rencontres est jugé essentiel à l’organisation tactique de l’équipe, sa présence ayant été le principal facteur du retour de la solidité défensive qui la caractérise cette saison.
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Les débuts impressionnants de Romero à l’Atlético
Romero a rejoint l’Atlético de Madrid cet été en provenance de Tottenham Hotspur pour un montant d’environ 34,2 millions de livres sterling, signant un contrat de cinq ans au Metropolitano. Le défenseur a disputé huit matches toutes compétitions confondues jusqu’à présent et inscrit un but important en Liga contre Alavés.
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