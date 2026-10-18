Les résultats des examens diagnostiques effectués sur Romero ce dimanche ont apporté un grand soulagement à Simeone et au staff médical de l’Atlético de Madrid. Le défenseur central, devenu le pilier du renouveau défensif de l’Atlético de Madrid, avait suscité une vive inquiétude en demandant à être remplacé en seconde période du match contre l’Espanyol à Cornella. Les premières évaluations laissaient craindre une blessure potentiellement grave, mais le dernier bulletin médical est bien plus rassurant.

Les examens médicaux ont confirmé que le capitaine de l’Argentine souffre d’une blessure musculaire à l’adducteur. Il s’agit toutefois d’une élongation légère, et non d’une déchirure importante. Le défenseur ne devrait donc être indisponible que pendant environ dix à douze jours.