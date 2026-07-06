La frustration et l’impatience gagnent du terrain : le VfB Stuttgart pourrait-il perdre l’un de ses joueurs stars de la Coupe du monde ?

Selon ces informations, El Khannouss envisagerait de plus en plus sérieusement de prendre la poudre d'escampette lors du prochain mercato et de tourner le dos au VfB Stuttgart. Cela s'expliquerait avant tout par son temps de jeu de plus en plus réduit au sein du club souabe.

Alors qu’il était encore un élément clé du onze de départ sous les ordres de l’entraîneur Sebastian Hoeneß en début de saison dernière, ses apparitions sont progressivement devenues plus rares et plus courtes au fil des mois.

Après la Coupe d’Afrique des nations, que le Maroc a d’abord perdue face au Sénégal avant d’être finalement déclaré vainqueur sur tapis vert, Hoeneß ne l’a souvent aligné qu’en tant que joker – le joueur de 22 ans est ainsi devenu un pilier à temps partiel.

La finale de la Coupe d’Allemagne perdue contre le Bayern Munich en mai (0-3) a marqué un tournant : El Khannouss n’est entré qu’à la 78^e minute à la place de Chris Führich, juste avant le deuxième but bavarois, et n’a pu inverser la tendance.