Selon le magazine « kicker », l’attaquant de 22 ans serait de plus en plus frustré et impatient au sein du club vainqueur de la Coupe d’Allemagne 2025.
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La frustration et l’impatience gagnent du terrain : le VfB Stuttgart pourrait-il perdre l’un de ses joueurs stars de la Coupe du monde ?
Selon ces informations, El Khannouss envisagerait de plus en plus sérieusement de prendre la poudre d'escampette lors du prochain mercato et de tourner le dos au VfB Stuttgart. Cela s'expliquerait avant tout par son temps de jeu de plus en plus réduit au sein du club souabe.
Alors qu’il était encore un élément clé du onze de départ sous les ordres de l’entraîneur Sebastian Hoeneß en début de saison dernière, ses apparitions sont progressivement devenues plus rares et plus courtes au fil des mois.
Après la Coupe d’Afrique des nations, que le Maroc a d’abord perdue face au Sénégal avant d’être finalement déclaré vainqueur sur tapis vert, Hoeneß ne l’a souvent aligné qu’en tant que joker – le joueur de 22 ans est ainsi devenu un pilier à temps partiel.
La finale de la Coupe d’Allemagne perdue contre le Bayern Munich en mai (0-3) a marqué un tournant : El Khannouss n’est entré qu’à la 78^e minute à la place de Chris Führich, juste avant le deuxième but bavarois, et n’a pu inverser la tendance.
Selon les informations disponibles, le VfB Stuttgart ne souhaite pas se séparer d'El Khannouss.
Le VfB Stuttgart ne semble pas disposé à négocier un départ du joueur de 22 ans. El Khannouss avait rejoint le club souabe l’été dernier, d’abord en prêt en provenance de Leicester City, avant que le VfB n’exerce fin mai l’option d’achat de 18 millions d’euros.
Lors de son premier exercice sous les couleurs du club allemand, il a disputé 41 matchs toutes compétitions confondues, inscrivant neuf buts et délivrant sept passes décisives. Son contrat à Stuttgart court jusqu’en 2030 et ne comporterait aucune clause de départ.
Présentement en quarts de finale de la Coupe du monde avec le Maroc, l’attaquant a été aligné d’entrée lors des quatre rencontres face au Brésil, à l’Écosse, à Haïti et au Canada, sans toutefois marquer ni délivrer de passe décisive.
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