La Fiorentina renoue avec la victoire : 4-2 face à Sassuolo ! Pour Aquilani, c’est une quatrième défaite consécutive

93' BUT - Alors que Sassuolo s’est porté vers l’avant, la Fiorentina porte le score à 4-2. Goncalves part dans la profondeur et lance Ndour, qui centre au milieu de la surface pour la reprise victorieuse de Valdepenas à bout portant.

79' BUT - Goncalves reçoit le ballon de Joao Mario et délivre une passe décisive à Mastantuono, qui marque en première intention et renoue avec le but.

67' BUT - Nouveau ballon en profondeur pour Laurienté qui, au contact de Jimenez, glisse mais parvient, dans sa glissade, à tromper le latéral de la Fiorentina. Après un contrôle orienté, il décoche une puissante frappe du droit vers le poteau opposé pour égaliser à 2-2. La VAR procède à une longue vérification pour une possible main, mais le but est finalement validé.

62' OCCASION - Mastantuono s’échappe dans la profondeur après une nouvelle perte de balle lourde de conséquences pour Sassuolo et tente une frappe croisée du gauche, contrée par Idzes. Le tir, puissant et légèrement dévié, semble prendre la direction du petit filet, mais Turati se détend et détourne en corner.

50' BUT - Deuxième but consécutif pour Njie, qui repique depuis la gauche, ajuste sa frappe et trompe Turati d’un tir enroulé du droit vers le poteau opposé.

45+2' BUT - Après 20 minutes sans temps fort, le match s’anime sur la dernière offensive de la première période. À la suite d’un cafouillage dans la surface, Njie parvient à récupérer et à négocier un ballon difficile sur la gauche, puis centre pour Pellegrino. Ce dernier prend appui sur son corps pour se défaire de Candé, avant de s’ajuster en un éclair et de battre Turati d’une frappe dans le petit filet.

25' BUT - Perte de balle lourde de conséquences de Viery : Esposito récupère et lance immédiatement Laurienté dans la profondeur. Parti à la limite du hors-jeu, celui-ci se retrouve face à De Gea, qui ne réagit pas très vite à la sortie, et lui glisse une frappe rasante du droit entre les jambes pour donner l’avantage à Sassuolo.

5' OCCASION - Jimenez lance Mastantuono dans la profondeur et, seul face à Turati, ce dernier croise trop sa frappe, qui manque le cadre de peu.

0' Coup d’envoi au Mapei Stadium de Reggio d’Émilie à 18 h 30

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