La Fiorentina renoue avec la victoire : 4-2 face à Sassuolo ! Pour Aquilani, c’est une quatrième défaite consécutive

Dans un match fait de hauts et de bas, de coups d’accélérateur et de renversements de situation, la Fiorentina s’impose 4-2 à l’extérieur face à Sassuolo, au Mapei Stadium de Reggio d’Émilie, et se relance au classement. Elle met ainsi fin à une mauvaise passe qui avait entraîné l’équipe de Paolo Vanoli en pleine zone de relégation. Alberto Aquilani traverse, lui, une période noire : son équipe vient de subir une quatrième défaite consécutive et ne compte plus que trois points d’avance sur la zone de relégation, tout comme la Fiorentina.
La rencontre, marquée par des erreurs individuelles des deux côtés, a été débloquée par Sassuolo grâce à un premier but d’Armand Laurienté. En fin de première période, Mateo Pellegrino égalise et ouvre lui aussi son compteur. Après la pause, Njie inscrit son deuxième but consécutif avant de se blesser, après avoir délivré la passe décisive sur le 1-1. Mais l’avantage de la Fiorentina ne dure pas : Laurienté signe un doublé et remet les deux équipes à égalité. Alors que le match semblait se diriger vers un nul utile aux deux équipes, les changements de Vanoli font basculer la rencontre. Entré en jeu, Goncalves est à l’origine du 3-2 de Mastantuono comme du 4-2 de Valdepenas, qui scelle le score.
SASSUOLO-FIORENTINA 2-4
BUTEURS : 25' Laurienté (S), 45+2' Pellegrino (F), 50' Njie (F), 67' Laurienté (S), 79' Mastantuono (F), 93' Valdepenas (F)