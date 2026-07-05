Coup de théâtre pour la Fiorentina : le club viola a finalisé ces dernières heures le retour en Serie A de Radu Dragusin, en provenance de Tottenham. Selon Fabrizio Romano, un accord verbal a été trouvé pour conclure le transfert : le défenseur central roumain arrive en prêt avec obligation d’achat.
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La Fiorentina réalise un coup de maître en défense avec l’arrivée de Dragusin, prêté avec obligation d’achat
LES STATISTIQUES
La Fiorentina a finalisé un prêt payant de 1,5 million d’euros, assorti d’une option d’achat obligatoire de 17,5 millions d’euros à l’issue de la saison. Le directeur sportif viola, Fabio Paratici, retrouve ainsi le défenseur roumain, qu’il avait déjà recruté à Tottenham en provenance de Gênes en 2024.
DE LA JUVENTUS À LA SAMPDORIA
Dragusin a gravi les échelons depuis les équipes de jeunes de la Juventus (moins de 17 ans) jusqu'à la Next Gen, puis l'équipe première. Il a fait ses débuts sous le maillot bianconero le 2 décembre 2020, alors qu'il n'avait que 18 ans, en entrant en jeu lors d'un match de Ligue des champions contre le Dynamo Kiev. Au total, il accumule 232 minutes sous le maillot bianconero avant d’être prêté à la Sampdoria lors de l’été 2021, sans jamais revenir à Turin. Six mois à Gênes sous le maillot blucerchiato, puis un nouveau prêt, cette fois à la Salernitana. En 2022, la Juventus le prête à nouveau, cette fois au Genoa, alors en Serie B. S’ouvre alors un nouveau chapitre : Dragusin devient un maillon essentiel de la promotion des « rossoblù », avant d’être recruté définitivement. Il « explose » ensuite en Serie A, brillant de l’été 2023 au mois de janvier 2024 sous le maillot du Genoa.
LA RÉDEMPTION
Une progression fulgurante qui a attiré l’attention de plusieurs grands clubs, le Bayern Munich et Tottenham se disputant ses services. C’est finalement le club anglais qui l’emporte et le défenseur roumain rejoint la Premier League. Au cours de ces dernières années à Londres, Dragusin a eu plus de mal que prévu à s’imposer, en raison notamment d’une grave blessure au genou : il a désormais l’occasion de se racheter à Florence.
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