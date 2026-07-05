Dragusin a gravi les échelons depuis les équipes de jeunes de la Juventus (moins de 17 ans) jusqu'à la Next Gen, puis l'équipe première. Il a fait ses débuts sous le maillot bianconero le 2 décembre 2020, alors qu'il n'avait que 18 ans, en entrant en jeu lors d'un match de Ligue des champions contre le Dynamo Kiev. Au total, il accumule 232 minutes sous le maillot bianconero avant d’être prêté à la Sampdoria lors de l’été 2021, sans jamais revenir à Turin. Six mois à Gênes sous le maillot blucerchiato, puis un nouveau prêt, cette fois à la Salernitana. En 2022, la Juventus le prête à nouveau, cette fois au Genoa, alors en Serie B. S’ouvre alors un nouveau chapitre : Dragusin devient un maillon essentiel de la promotion des « rossoblù », avant d’être recruté définitivement. Il « explose » ensuite en Serie A, brillant de l’été 2023 au mois de janvier 2024 sous le maillot du Genoa.











