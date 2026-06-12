La FIGC répond à Infantino : « Une sortie malvenue, le football enseigne le respect »

Invité sur CazéTV, Infantino a lancé un pavé dans la mare à l’adresse de l’Italie : « Attendons de voir comment se déroulera cette Coupe du monde à 48 équipes, un événement déjà colossal. Nous avons déjà évoqué un format à 64 équipes afin d’impliquer encore davantage le monde entier. La question a été soumise au Conseil de la FIFA, mais, en attendant, profitons de cette première édition à 48 équipes. Il est possible que l’Italie se qualifie avec 64 équipes… on pourrait même monter à 208 pour être sûr de sa présence. »