Les propos du président de la FIFA, Gianni Infantino, perçus comme une quasi-moquerie envers l’Italie, ont provoqué une réaction immédiate de la FIGC. Malgré un contexte de profondes mutations, qui conduira bientôt le président Gabriele Gravina à passer le relais à l’un des deux candidats, Abodi ou Malagò (ce dernier étant donné favori), la fédération a répondu sans détour au numéro un du football mondial, lui demandant de respecter l’Italie et jugeant sa déclaration « infelice »..
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La FIGC répond à Infantino : « Une sortie malvenue, le football enseigne le respect »
LA TAQUINADE D’INFANTINO
Invité sur CazéTV, Infantino a lancé un pavé dans la mare à l’adresse de l’Italie : « Attendons de voir comment se déroulera cette Coupe du monde à 48 équipes, un événement déjà colossal. Nous avons déjà évoqué un format à 64 équipes afin d’impliquer encore davantage le monde entier. La question a été soumise au Conseil de la FIFA, mais, en attendant, profitons de cette première édition à 48 équipes. Il est possible que l’Italie se qualifie avec 64 équipes… on pourrait même monter à 208 pour être sûr de sa présence. »
LA RÉPONSE DE LA FIGC
La FIGC a immédiatement réagi : « Ce fut une déclaration malheureuse, un manque de tact qui a heurté la sensibilité de l'ensemble de la communauté sportive italienne. Le football enseigne des valeurs, à commencer par le respect. »