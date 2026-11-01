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La faille Mourinho et l'indice parisien : la porte du Real Madrid ne se fermera pas face à Hakimi

Racing Santander vs Real Madrid
Racing Santander
Real Madrid
LaLiga
Paris Saint-Germain
A. Hakimi
Kylian Mbappé
J. Mourinho
Espagne
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L'amitié de Mbappé sur la photo

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L'avenir d'Achraf Hakimi commence à alimenter les spéculations en France, alors que le Real Madrid cherche des solutions pour le poste d'arrière droit, ce qui pourrait en faire l'un des dossiers les plus palpitants du marché des transferts lors de la prochaine période.

La polémique se poursuit sur le flanc droit du Real, alors que le club mise sur Fede Valverde en dehors de son poste, en raison des doutes qui entourent le niveau de Trent Alexander-Arnold et de la nouvelle recrue Denzel Dumfries.

Les informations en provenance de France ont renforcé les spéculations, puisque Achraf Hakimi a refusé une offre de prolongation de son contrat avec le Paris Saint-Germain, au-delà de l'année 2029.

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  • La nostalgie de Madrid : des questions sans réponses !

    Le journaliste et commentateur sportif italien Pierpaolo Matrone a révélé au site Defensa Central que « l'entourage de Hakimi a calmé l'enthousiasme du Paris Saint-Germain concernant la prolongation, estimant qu'il reste encore suffisamment de temps pour traiter ce dossier, d'autant plus que la dernière prolongation du contrat du joueur n'a eu lieu qu'il y a deux ans ».

    Il a ajouté : « Cette position prudente laisse inévitablement certaines questions sans réponse quant à l'avenir. Le Real Madrid observe la situation de loin. Hakimi, qui a été formé au club espagnol, n'a jamais caché son désir de porter de nouveau un jour le maillot blanc. »

    Matrone évoque la possibilité qu'Achraf soit en train de reporter la prolongation de son contrat avec le Paris Saint-Germain, dans l'attente d'un éventuel appel du Real Madrid.

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  • Qui comblera le vide laissé par Mourinho ?

    Le site a fait allusion à la solide amitié qui lie Achraf Hakimi, 27 ans, à Kylian Mbappé, la star du Real Madrid, précisant qu'il « est probable que l'attaquant français se réjouirait de la possibilité de rejouer aux côtés de Hakimi au Real Madrid, après les années passées ensemble au Paris Saint-Germain ».

    Pour autant, le club français ne semble pas disposé à autoriser le départ de l'une de ses plus grandes stars du Parc des Princes.

    Achraf est actuellement, et de loin, le meilleur arrière droit du monde. Il avait quitté le Real Madrid par le passé en raison de la présence de Dani Carvajal à son poste, mais le flanc droit du club madrilène reste l'une de ses plus grandes lacunes et fait aujourd'hui l'objet de nombreux points d'interrogation.

    En effet, Trent Alexander-Arnold n'a pas encore convaincu, Denzel Dumfries ne semble pas au niveau suffisant pour occuper une place de titulaire dans l'équipe de Mourinho, tandis que l'on ignore jusqu'à quand Valverde pourra continuer à évoluer comme arrière droit, sans que cela ne provoque une crise semblable à celle qui a déjà éclaté entre lui et Xabi Alonso.

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  • La relation entre le Real et le PSG

    La possibilité de voir le Real Madrid se positionner pour recruter Achraf Hakimi à un moment donné reste d'actualité. Mais l'autre question concerne la réaction du Paris Saint-Germain, même si les relations entre les deux clubs se sont nettement améliorées depuis que Florentino Pérez a renoncé au projet de Super Ligue européenne.

    Nasser Al-Khelaïfi pourrait cette fois être disposé à entamer des négociations au sujet du joueur, à condition d'obtenir la contrepartie financière adéquate. Toutefois, toutes ces possibilités demeurent hypothétiques, selon le même site.

    Et de conclure : « Les prochains mois révéleront s'il s'agit d'un dossier sérieux à suivre, ou si cela restera de simples rumeurs et spéculations. »

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