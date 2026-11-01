L'avenir d'Achraf Hakimi commence à alimenter les spéculations en France, alors que le Real Madrid cherche des solutions pour le poste d'arrière droit, ce qui pourrait en faire l'un des dossiers les plus palpitants du marché des transferts lors de la prochaine période.
La polémique se poursuit sur le flanc droit du Real, alors que le club mise sur Fede Valverde en dehors de son poste, en raison des doutes qui entourent le niveau de Trent Alexander-Arnold et de la nouvelle recrue Denzel Dumfries.
Les informations en provenance de France ont renforcé les spéculations, puisque Achraf Hakimi a refusé une offre de prolongation de son contrat avec le Paris Saint-Germain, au-delà de l'année 2029.