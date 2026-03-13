La crise s'aggrave à Tottenham ! Les Spurs pourraient devoir se passer de 13 JOUEURS pour le match décisif contre Liverpool

La liste des absents n'a cessé de s'allonger vendredi, alors que Tudor faisait le point sur son milieu de terrain et son « moteur ». Yves Bissouma devrait être forfait en raison d'un problème musculaire, tandis que la participation de Conor Gallagher, joueur très dynamique, est très incertaine après qu'il a souffert de fièvre. Ces derniers rebondissements laissent très peu d'options au staff technique pour protéger une défense de fortune qui devrait aligner Radu Dragusin et Kevin Danso au cœur de la défense.

Tudor s'apprête également à prendre une décision importante entre les poteaux après la débâcle européenne de ce milieu de semaine. Guglielmo Vicario devrait faire son retour dans le onze de départ à la place d'Antonin Kinsky. Le jeune gardien a connu des débuts cauchemardesques en Ligue des champions contre l'Atlético de Madrid, encaissant trois buts et étant remplacé après seulement 18 minutes suite à deux erreurs individuelles majeures, alors que les Spurs recherchent davantage de stabilité en défense.