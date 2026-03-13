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La crise s'aggrave à Tottenham ! Les Spurs pourraient devoir se passer de 13 JOUEURS pour le match décisif contre Liverpool
Un véritable casse-tête pour Tudor en matière de sélection
La situation défensive a atteint un point critique, Tudor ayant confirmé que Cristian Romero et Joao Palhinha étaient tous deux indisponibles en raison des protocoles relatifs aux commotions cérébrales. À cela s'ajoute l'absence de Micky van de Ven, qui purge une suspension d'un match suite à son carton rouge contre Crystal Palace. Ben Davies étant lui aussi forfait en raison d'une blessure à la cheville, les Spurs se rendent dans le Merseyside privés de leurs principaux défenseurs centraux.
- (C)Getty Images
De nouvelles inquiétudes surgissent à Hotspur Way
La liste des absents n'a cessé de s'allonger vendredi, alors que Tudor faisait le point sur son milieu de terrain et son « moteur ». Yves Bissouma devrait être forfait en raison d'un problème musculaire, tandis que la participation de Conor Gallagher, joueur très dynamique, est très incertaine après qu'il a souffert de fièvre. Ces derniers rebondissements laissent très peu d'options au staff technique pour protéger une défense de fortune qui devrait aligner Radu Dragusin et Kevin Danso au cœur de la défense.
Tudor s'apprête également à prendre une décision importante entre les poteaux après la débâcle européenne de ce milieu de semaine. Guglielmo Vicario devrait faire son retour dans le onze de départ à la place d'Antonin Kinsky. Le jeune gardien a connu des débuts cauchemardesques en Ligue des champions contre l'Atlético de Madrid, encaissant trois buts et étant remplacé après seulement 18 minutes suite à deux erreurs individuelles majeures, alors que les Spurs recherchent davantage de stabilité en défense.
La liste des blessés de longue durée continue de hanter les Spurs
La crise actuelle résulte de nouveaux problèmes qui viennent s'ajouter à une liste catastrophique de blessures de longue durée qui a marqué la saison de Tottenham. Le club doit déjà composer avec l'absence de ses principaux créateurs de jeu, James Maddison et Dejan Kulusevski, qui sont tous deux toujours en convalescence aux côtés de Rodrigo Bentancur, Lucas Bergvall et Mohammed Kudus. De plus, Wilson Odobert reste indisponible pour une longue durée après s'être blessé au ligament croisé antérieur en début de saison.
- AFP
Une lueur d'espoir pour Liverpool au milieu du chaos chez les Spurs
Alors que Tottenham peine à constituer un effectif compétitif pour le match, Liverpool se trouve dans une position bien plus favorable. Même si les Reds surveillent de près l'état physique d'Alisson Becker et doivent encore se passer d'Alexander Isak, Arne Slot devrait pouvoir compter à nouveau sur Federico Chiesa. Avec des joueurs comme Cody Gakpo et Andy Robertson en pleine forme après avoir débuté sur le banc en milieu de semaine en Ligue des champions, la différence de profondeur d'effectif entre les deux équipes pourrait s'avérer décisive à Anfield ce dimanche.
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