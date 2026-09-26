La crise De Jong frappe aux portes du Barça après la trêve internationale

Le joueur Frenkie de Jong devrait être le principal retour au sein du Barça après la longue trêve internationale.

Le milieu de terrain néerlandais poursuit sa convalescence à un bon rythme après sa rupture du ligament latéral interne du genou droit. Il est entré dans la dernière phase de son programme de rééducation, avec la possibilité d'un retour aux entraînements collectifs à la fin du mois d'octobre prochain.

Le journal Sport a rapporté que le principal problème réside dans le fait que de Jong ne dispose actuellement d'aucune place dans l'effectif du Barça et qu'il ne figure plus parmi les priorités de l'entraîneur Hansi Flick, ce qui fait des prochains mois une période décisive pour son avenir.

Le club catalan n'écarte aucun scénario, mais Frenkie de Jong ne souhaite pas partir, comme il l'a répété ces dernières années.

Le Barça a réagi rapidement après la blessure de de Jong cet été, en concluant un transfert important avec l'arrivée de Rodri, appelé à être le joueur titulaire à son poste, ce qui signifie que le Néerlandais pourrait se retrouver cloué sur le banc des remplaçants.

Ce n'est pas tout, puisque l'autre pari du club catalan à ce poste réside en Marc Bernal, qui est proche de prolonger son contrat.

De fait, le joueur de l'académie du Barça est devenu la doublure directe de Rodri dans l'effectif de l'équipe, et il obtiendra à coup sûr des minutes de jeu au cours de la saison actuelle.

L'entre-jeu du Barça se retrouve désormais surchargé de joueurs, ce qui a provoqué des problèmes avec certains éléments qui souhaitent obtenir un rôle plus important. Fermín López et Dani Olmo se partagent la participation aux matchs, tandis que Gavi ne joue presque pas.



