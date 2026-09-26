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La crise De Jong frappe aux portes du Barça après la trêve internationale

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F. de Jong
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Le joueur Frenkie de Jong devrait être le principal retour au sein du Barça après la longue trêve internationale.

Le milieu de terrain néerlandais poursuit sa convalescence à un bon rythme après sa rupture du ligament latéral interne du genou droit. Il est entré dans la dernière phase de son programme de rééducation, avec la possibilité d'un retour aux entraînements collectifs à la fin du mois d'octobre prochain.

Le journal Sport a rapporté que le principal problème réside dans le fait que de Jong ne dispose actuellement d'aucune place dans l'effectif du Barça et qu'il ne figure plus parmi les priorités de l'entraîneur Hansi Flick, ce qui fait des prochains mois une période décisive pour son avenir.

Le club catalan n'écarte aucun scénario, mais Frenkie de Jong ne souhaite pas partir, comme il l'a répété ces dernières années.

Le Barça a réagi rapidement après la blessure de de Jong cet été, en concluant un transfert important avec l'arrivée de Rodri, appelé à être le joueur titulaire à son poste, ce qui signifie que le Néerlandais pourrait se retrouver cloué sur le banc des remplaçants.

Ce n'est pas tout, puisque l'autre pari du club catalan à ce poste réside en Marc Bernal, qui est proche de prolonger son contrat.

De fait, le joueur de l'académie du Barça est devenu la doublure directe de Rodri dans l'effectif de l'équipe, et il obtiendra à coup sûr des minutes de jeu au cours de la saison actuelle.

L'entre-jeu du Barça se retrouve désormais surchargé de joueurs, ce qui a provoqué des problèmes avec certains éléments qui souhaitent obtenir un rôle plus important. Fermín López et Dani Olmo se partagent la participation aux matchs, tandis que Gavi ne joue presque pas.


  • frenkie-de-jong(C)Getty Images

    Une tâche difficile attend De Jong pour intégrer le onze de départ

    De Jong était un titulaire incontestable pour le technicien allemand au cours des dernières saisons, même si les blessures ont affecté sa continuité. Flick s'appuyait sur lui devant sa ligne défensive, et le Néerlandais était parvenu à s'assurer une place dans le onze de départ.

    La relation entre le joueur et le Barça a même connu un net rapprochement, après que le Néerlandais a donné la priorité à la prolongation de son contrat et à la poursuite de son aventure avec le club, allant jusqu'à s'éloigner de son environnement professionnel pour accélérer la conclusion d'un accord.

    Sur cette base, De Jong a prolongé son contrat avec le Barça jusqu'en 2029, malgré un salaire élevé, un salaire à la hauteur d'un titulaire indispensable, comme c'était son statut jusqu'à récemment.

    Il régnait une grande colère au sein du Barça en raison de la blessure au genou de De Jong lors de la Coupe du monde, le club estimant que le joueur avait peut-être forcé plus que de raison ou, du moins, n'avait pas fait preuve d'une prudence suffisante. Ce mécontentement persiste encore aujourd'hui.

    À la fin de la saison en cours, il restera deux ans au contrat de De Jong avec le Barça, et il faudra attendre pour connaître le scénario vers lequel les choses évolueront.

    Désormais, Frenkie de Jong devra se battre pour s'assurer une place dans le onze de départ, conscient que la tâche ne sera pas facile.

    Et s'il n'obtient aucune minute de jeu, ou ne participe que de manière très limitée, le joueur pourrait changer d'avis, et le club pourrait alors lui ouvrir la porte d'un départ.

    La priorité, aujourd'hui, est que De Jong revienne en bonne forme, tandis que les prochaines semaines seront décisives pour déterminer son rôle en recul au sein de l'équipe, ainsi que ce qui pourra se produire durant le mercato hivernal de janvier prochain.

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