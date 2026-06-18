La Coupe du monde représente 41 milliards de PIB ; pour revenir dans la course, l'Italie doit changer de stratégie

La propriété des clubs échoue de plus en plus souvent entre les mains de fonds d’investissement et d’investisseurs institutionnels. Dans les cinq grands championnats européens, plus d’un tiers des clubs comptent désormais des fonds de capital-investissement ou de capital-risque parmi leurs actionnaires. Parallèlement, le poids des stades détenus en propre s’accroît : ces infrastructures se sont transformées en véritables pôles d’activité capables de générer des revenus bien au-delà du jour de match.





Enfin, la technologie et l’analyse des données sont désormais au cœur de la gestion sportive, comme le souligne l’étude du Corriere : des capteurs qui suivent les performances des joueurs aux nouvelles applications destinées à impliquer les supporters, le football moderne repose de plus en plus sur l’innovation et la collecte de données.