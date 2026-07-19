La Coupe dumonde organisée aux États-Unis, au Mexique et au Canada s’achèvera sur une innovation majeure annoncée par la FIFA. La grande finale, programmée le dimanche 19 juillet au MetLife Stadium d’East Rutherford (New Jersey, à proximité de New York), sera marquée par une nouveauté digne du Super Bowl.
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La Coupe du monde 2026 s’inspire du Super Bowl : un show à la mi-temps de la finale, avec Coldplay
DES CHAMPIONNATS DU MONDE AU RANG DU SUPER BOWL
La mi-temps de la finale de la Coupe du mondesera plus longue que d’habitude : elle durera environ 25 minutes au lieu des 15 minutes réglementaires, à l’image du showdu Super Bowl. Pendant cette pause, un spectacle réunira plusieurs artistes, dont Coldplay, Madonna et Laura Pausini.
LA CONFIRMATION D’INFANTINO
Lors du Sommet économique mondial, le président de la FIFA, Gianni Infantino, a confirmé que le spectacle de la grande finale serait animé par le chanteur du célèbre groupe britannique, Chris Martin : « Le concert ? Ce ne sera pas un simple concert, ce sera l'un des plus grands au monde. »
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