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Super Bowl LX: New England Patriots v Seattle SeahawksGetty Images Sport

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La Coupe du monde 2026 s’inspire du Super Bowl : un show à la mi-temps de la finale, avec Coldplay

Coupe du monde
États-Unis

La grande finale de la Coupe du monde, prévue à New York, comportera une mi-temps d’environ 25 minutes, calquée sur le modèle du « Halftime Show » du Super Bowl.

La Coupe dumonde organisée aux États-Unis, au Mexique et au Canada s’achèvera sur une innovation majeure annoncée par la FIFA. La grande finale, programmée le dimanche 19 juillet au MetLife Stadium d’East Rutherford (New Jersey, à proximité de New York), sera marquée par une nouveauté digne du Super Bowl.

  • DES CHAMPIONNATS DU MONDE AU RANG DU SUPER BOWL

    La mi-temps de la finale de la Coupe du mondesera plus longue que d’habitude : elle durera environ 25 minutes au lieu des 15 minutes réglementaires, à l’image du showdu Super Bowl. Pendant cette pause, un spectacle réunira plusieurs artistes, dont Coldplay, Madonna et Laura Pausini.

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  • LA CONFIRMATION D’INFANTINO

    Lors du Sommet économique mondial, le président de la FIFA, Gianni Infantino, a confirmé que le spectacle de la grande finale serait animé par le chanteur du célèbre groupe britannique, Chris Martin : « Le concert ? Ce ne sera pas un simple concert, ce sera l'un des plus grands au monde. »

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