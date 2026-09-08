L'entraîneur de Feyenoord, Giovanni van Bronckhorst, a confirmé que le club et Anis Hadj Moussa avaient mis un terme au feuilleton du transfert de ces derniers jours. L'ailier algérien a été retenu dans le groupe qui se déplacera mercredi pour le match de Ligue des champions contre Barcelone au Camp Nou.

Hadj Moussa a manqué le match de championnat de samedi contre le NEC après être arrivé en retard à deux reprises, Van Bronckhorst affirmant qu'il n'avait pas la tête au match.

Cette perturbation découlait d'une offre de plusieurs millions d'euros du club saoudien d'Al-Ittihad, qui a capoté après qu'il n'a pas fourni la garantie bancaire requise.