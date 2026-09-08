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La chance Barça de Hadj Moussa ! Van Bronckhorst pardonne l'ailier après l'échec de son transfert en Arabie saoudite
Van Bronckhorst tourne la page du feuilleton Hadj Moussa
L'entraîneur de Feyenoord, Giovanni van Bronckhorst, a confirmé que le club et Anis Hadj Moussa avaient mis un terme au feuilleton du transfert de ces derniers jours. L'ailier algérien a été retenu dans le groupe qui se déplacera mercredi pour le match de Ligue des champions contre Barcelone au Camp Nou.
Hadj Moussa a manqué le match de championnat de samedi contre le NEC après être arrivé en retard à deux reprises, Van Bronckhorst affirmant qu'il n'avait pas la tête au match.
Cette perturbation découlait d'une offre de plusieurs millions d'euros du club saoudien d'Al-Ittihad, qui a capoté après qu'il n'a pas fourni la garantie bancaire requise.
- Getty
L’ailier s’adresse au groupe sur le terrain d’entraînement
S'exprimant lors de la conférence de presse d'avant-match de Feyenoord en Espagne, Van Bronckhorst a expliqué comment Hadj Moussa avait pris ses responsabilités pour regagner sa place dans le groupe. L'attaquant de 24 ans s'est personnellement adressé à ses coéquipiers pendant l'entraînement de mardi.
Van Bronckhorst a jugé inacceptables les choix de Hadj Moussa le jour du match, mais a salué sa réaction une fois le mercato fermé.
« Il s'est adressé au groupe sur le terrain d'entraînement », a déclaré Van Bronckhorst. « C'était sérieux et, parfois, cela a provoqué des rires dans l'effectif. C'était une bonne manière de tourner la page. »
Les rangs sont resserrés avant le test au Camp Nou
Van Bronckhorst a souligné que l’ensemble de l’effectif et du staff technique a avancé ensemble après les discussions internes de dimanche. L’entraîneur a réaffirmé que Hadj Moussa reste un atout crucial, capable de faire basculer des affiches de haut niveau.
Feyenoord s’est rendu en Espagne avec le novice de 17 ans Jerayno Schaken dans le groupe, tandis que Reiss Nelson a manqué le déplacement en raison d’une blessure.
« Quand le transfert a capoté, il est passé à autre chose, a ajouté Van Bronckhorst. Il n’y a pas de meilleur match pour lui afin de laisser parler ses pieds. »
- ZUMA Press Wire
Le choc contre le FC Barcelone devient le centre de l’attention
Hadj Moussa a repris l’entraînement complet et pourrait figurer contre le géant espagnol au Camp Nou mercredi soir.
Feyenoord espère surfer sur sa récente victoire nationale contre le NEC pour réussir une entame solide dans la phase de groupes de la Ligue des champions.
Van Bronckhorst et ses joueurs chercheront à rester entièrement concentrés sur le terrain au moment d’entamer leur campagne européenne.
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