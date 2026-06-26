La CBF demande l'exclusion de l'arbitre et saisit la FIFA après le but refusé à Vinicius Jr. contre l'Écosse

Le drame s’est noué à la 21e minute de la dernière rencontre du groupe C entre le Brésil et l’Écosse. Alors que la Seleção menait déjà grâce à un but inscrit plus tôt par Vinicius Jr, la star du Real Madrid semblait avoir doublé la mise après avoir subtilisé le ballon à Jack Hendry puis battu Angus Gunn d’une frappe imparable. Alors que l’arbitre César Ramos avait initialement validé l’action en pointant vers le cercle central, une intervention du VAR a conduit à l’annulation du but pour une faute présumée lors de l’action précédant l’ouverture du score.

Cette décision a immédiatement provoqué l’ire du staff de Carlo Ancelotti, qui jugeait le contact trop léger pour justifier une intervention vidéo. Depuis, le président de la CBF, Samir Xaud, a saisi directement son homologue de la FIFA, Gianni Infantino, pour dénoncer un manque de cohérence dans l’arbitrage tout au long de la compétition.



