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La CBF demande l'exclusion de l'arbitre et saisit la FIFA après le but refusé à Vinicius Jr. contre l'Écosse
La CBF est furieuse après la décision de l’assistance vidéo à l’arbitrage (VAR) concernant Vinicius Jr.
Le drame s’est noué à la 21e minute de la dernière rencontre du groupe C entre le Brésil et l’Écosse. Alors que la Seleção menait déjà grâce à un but inscrit plus tôt par Vinicius Jr, la star du Real Madrid semblait avoir doublé la mise après avoir subtilisé le ballon à Jack Hendry puis battu Angus Gunn d’une frappe imparable. Alors que l’arbitre César Ramos avait initialement validé l’action en pointant vers le cercle central, une intervention du VAR a conduit à l’annulation du but pour une faute présumée lors de l’action précédant l’ouverture du score.
Cette décision a immédiatement provoqué l’ire du staff de Carlo Ancelotti, qui jugeait le contact trop léger pour justifier une intervention vidéo. Depuis, le président de la CBF, Samir Xaud, a saisi directement son homologue de la FIFA, Gianni Infantino, pour dénoncer un manque de cohérence dans l’arbitrage tout au long de la compétition.
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Des voix s’élèvent pour réclamer l’exclusion de Ramos.
La CBF a officiellement demandé l'exclusion de l'arbitre mexicain Ramos des prochaines rencontres en Amérique du Nord. Dans un document consulté par le journal brésilien Estadao, la CBF invoque des « antécédents négatifs » avec cet arbitre, rappelant un match de phase de groupes de la Coupe du monde 2018 contre la Suisse, lors duquel elle estime s’être vu refuser un penalty évident ainsi qu’une faute ayant conduit à l’égalisation helvétique. La lettre officielle argue que Ramos n’aurait pas dû être désigné dès l’origine, en raison de ces frictions antérieures.
Messi accusé d'hypocrisie
Dans un rebondissement fascinant, les autorités brésiliennes ont utilisé leur plus grand rival pour dénoncer un deux poids deux mesures arbitral. La lettre de la CBF citait un but de Lionel Messi contre l’Autriche, soulignant que des contacts physiques similaires avaient été tolérés pour d’autres nations, tandis que le Brésil était injustement pénalisé.
Le document ajoutait que la décision prise face à l’Écosse « a surpris non seulement l’équipe brésilienne, mais aussi les joueurs écossais, dont les réactions immédiates suggéraient qu’ils ne s’attendaient ni à un réexamen de l’action, ni à l’annulation ultérieure du but ».
- AFP
Ancelotti se projette déjà vers le Japon
Alors que les coulisses s’agitent, Ancelotti garde le cap sur le terrain : le Brésil aborde son 16^e de finale face au Japon à Houston. Malgré la polémique autour du VAR, Vinicius Jr a finalement ouvert son compteur en fin de match, avant que Matheus Cunha n’inscrive le troisième but, assurant ainsi la première place du groupe au Seleção. L’entraîneur italien se montre serein sur la suite du parcours, malgré les distractions extérieures.
« Maintenant, nous jouons en équipe, c’est l’objectif. Nous ne sommes pas parfaits, nous devons encore progresser. Nous pouvons accélérer notre jeu lorsque nous avons le contrôle du ballon », a déclaré Ancelotti aux journalistes après le coup de sifflet final. « Je suis satisfait car l’équipe a beaucoup progressé, nous sommes désormais solides. En phase à élimination directe, la solidité est primordiale. Nous avons une équipe solide. Par rapport au premier match, nous commettons moins d’erreurs, nous avons plus de rythme et nous sommes plus efficaces en attaque. »