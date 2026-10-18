La Cartuja libère sa créativité : Ez Abde en route vers sa version exceptionnelle

Torvisco a évoqué le soutien moral qu'Abdessamad Ezzalzouli reçoit des supporters du Real Betis au stade La Cartuja, qui constitue le secret de cette explosion offensive, puisque ses quatre buts cette saison ont tous été inscrits dans cette même enceinte, en Liga et en Ligue des champions.

Ezzalzouli a ouvert son compteur cette saison face à Getafe, le 17 septembre, offrant à l'équipe de Manuel Pellegrini la victoire contre Getafe (1-0).

Il a retrouvé le chemin des filets dès la reprise du championnat espagnol, contribuant au large succès face à Osasuna (5-2).

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Cette série s'est poursuivie avec un but splendide face à Porto (3-2) lors de la deuxième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions.

La star du Betis a couronné ses efforts par un but samedi dernier face à Barcelone, réduisant l'écart à 3-2 avant que la rencontre ne se termine sur le score de 5-2 en faveur du club catalan.

Ezzalzouli a également maintenu son niveau durant la trêve internationale, en inscrivant un but sur penalty avec la sélection marocaine lors du match nul contre le Mali (1-1), le 4 octobre.

Cette réussite intervient après que le joueur de 24 ans, originaire de la ville de Béni Mellal, a signé les meilleures statistiques offensives de sa carrière lors de la saison 2025-2026, avec 15 buts et 13 passes décisives.

Cela avait été précédé par la saison 2024-2025 (9 buts et 5 passes décisives), puis la saison 2023-2024, celle de ses débuts avec le Betis : 5 buts et aucune passe décisive, après un prêt réussi à Osasuna lors de la saison 2022-2023, où il avait inscrit 6 buts et délivré deux passes décisives.