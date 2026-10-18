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Real Betis Balompie v FC Barcelona - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
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La Cartuja libère sa créativité : Ez Abde en route vers sa version exceptionnelle

Bétis Séville vs FC Barcelone
Bétis Séville
FC Barcelone
LaLiga
A. Ezzalzouli
Espagne
Maroc

Le Lion de l'Atlas enflamme la course au meilleur buteur du club andalou

Après le spectre de la blessure qui l'avait écarté à l'approche de la participation à la Coupe du monde 2026, Abdessamad Ezzalzouli est revenu pour prouver qu'il était un pilier essentiel de l'attaque du Real Betis.

L'ailier marocain ne s'est pas contenté d'inscrire son quatrième but de la saison lors de la rencontre controversée face à Barcelone : il a brisé le mur des doutes pour prendre seul la tête du classement des buteurs de son équipe, confirmant sa guérison totale avec le retour de cette version exceptionnelle qui avait émerveillé l'Europe la saison dernière.

  • Retour émouvant : Ez Abde retrouve sa meilleure version

    Le journaliste espagnol Aitor Torvisco a écrit, dans son article publié sur le site Estadio Deportivo, spécialisé dans l'actualité des clubs andalous, que l'ailier marocain a retrouvé, devant une foule de plus de 66 924 spectateurs au stade de La Cartuja, sa version exceptionnelle de la fin de saison dernière.

    Sans cette entorse au genou, la star marocaine aurait participé au Mondial, mais il a été privé de ces moments et contraint d'entamer progressivement la saison 2026-2027.

    Avec ce but face au Barça, le joueur au maillot numéro 10 a retrouvé son rôle d'élément décisif au sein de l'équipe.

    Et d'ajouter : « Avec cette réalisation, Ez Abde prend seul la tête du classement des buteurs du Real Betis cette saison, devant Marc Bartra, Isco Alarcón et Cucho Hernández, qui comptent chacun 3 buts toutes compétitions confondues. »

    À lire aussi : « De l'étoffe des grands » : Bouaddi confirme l'impression de Maresca, un nouveau pas vers un rôle plus important à City

  • Le secret de La Cartuja : Ezzalzouli en tête des buteurs du Betis

    Torvisco a évoqué le soutien moral qu'Abdessamad Ezzalzouli reçoit des supporters du Real Betis au stade La Cartuja, qui constitue le secret de cette explosion offensive, puisque ses quatre buts cette saison ont tous été inscrits dans cette même enceinte, en Liga et en Ligue des champions.

    Ezzalzouli a ouvert son compteur cette saison face à Getafe, le 17 septembre, offrant à l'équipe de Manuel Pellegrini la victoire contre Getafe (1-0).

    Il a retrouvé le chemin des filets dès la reprise du championnat espagnol, contribuant au large succès face à Osasuna (5-2).

    À lire aussi : Bernal brise le silence après l'incident Yamal

    Cette série s'est poursuivie avec un but splendide face à Porto (3-2) lors de la deuxième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions.

    La star du Betis a couronné ses efforts par un but samedi dernier face à Barcelone, réduisant l'écart à 3-2 avant que la rencontre ne se termine sur le score de 5-2 en faveur du club catalan.

    Ezzalzouli a également maintenu son niveau durant la trêve internationale, en inscrivant un but sur penalty avec la sélection marocaine lors du match nul contre le Mali (1-1), le 4 octobre.

    Cette réussite intervient après que le joueur de 24 ans, originaire de la ville de Béni Mellal, a signé les meilleures statistiques offensives de sa carrière lors de la saison 2025-2026, avec 15 buts et 13 passes décisives.

    Cela avait été précédé par la saison 2024-2025 (9 buts et 5 passes décisives), puis la saison 2023-2024, celle de ses débuts avec le Betis : 5 buts et aucune passe décisive, après un prêt réussi à Osasuna lors de la saison 2022-2023, où il avait inscrit 6 buts et délivré deux passes décisives.

    À lire aussi : ironie sur le carton de Yamal, la star du Betis s'interroge : les mêmes décisions auraient-elles été prises si elles avaient profité à Barcelone ?

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