Des visages bien connus de la Liga se retrouvaient mercredi soir, lorsque le Chicago Fire affrontait l’Inter Miami en Major League Soccer. Cette affiche très attendue s’est conclue par un match nul 1-1 âprement disputé, mais le football a rapidement été éclipsé par un coup de théâtre en fin de rencontre.

Une foule de superstars mondiales était sur la pelouse, dont Lionel Messi, Casemiro, Lewandowski et De Paul. Les supporters présents ont d’abord eu droit à un spectacle divertissant, avec de superbes buts des deux côtés.

Cependant, la tension est montée d’un cran dans les derniers instants du match. Une violente altercation a éclaté sur la pelouse, détournant complètement l’attention du résultat final et des précédents éclairs de génie individuels.