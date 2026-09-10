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La brutale pique sur la Coupe du monde lancée par la star de l’Inter Miami Rodrigo De Paul à l’attaquant du Chicago Fire Robert Lewandowski révélée
D’anciennes stars de la Liga se retrouvent en MLS
Des visages bien connus de la Liga se retrouvaient mercredi soir, lorsque le Chicago Fire affrontait l’Inter Miami en Major League Soccer. Cette affiche très attendue s’est conclue par un match nul 1-1 âprement disputé, mais le football a rapidement été éclipsé par un coup de théâtre en fin de rencontre.
Une foule de superstars mondiales était sur la pelouse, dont Lionel Messi, Casemiro, Lewandowski et De Paul. Les supporters présents ont d’abord eu droit à un spectacle divertissant, avec de superbes buts des deux côtés.
Cependant, la tension est montée d’un cran dans les derniers instants du match. Une violente altercation a éclaté sur la pelouse, détournant complètement l’attention du résultat final et des précédents éclairs de génie individuels.
De Paul se moque brutalement de Lewandowski
Alors que le match approchait de son terme, une altercation enflammée a éclaté entre De Paul et Lewandowski. Les deux stars ont échangé des mots très durs, jusqu’à une insulte cinglante du milieu argentin.
De Paul ne s’est pas retenu au moment de s’en prendre au légendaire attaquant polonais. « Qui es-tu, idiot ? J’ai gagné deux Copa América et une Coupe du monde. Et toi ? », le milieu de terrain a semblé dire à son rival, selon Mundo Deportivo.
Cette pique brutale sur le palmarès international n’a pas plu à l’attaquant vétéran. Lewandowski a réagi avec colère, bousculant le vainqueur de la Coupe du monde et déclenchant immédiatement une bagarre générale sur la pelouse dans les dernières minutes.
Volée de Lewandowski et magie de Messi
Avant que le chaos de la fin de match ne s’ensuive, Lewandowski avait en réalité ouvert le score de manière spectaculaire. L’attaquant vétéran avait donné l’avantage à son équipe d’une magnifique reprise de volée.
L’avantage, toutefois, a été relativement de courte durée. L’Inter Miami est revenu dans le match grâce à un buteur improbable dans la surface de réparation. Casemiro a égalisé d’une tête puissante. Le milieu brésilien s’est élevé plus haut que tout le monde pour reprendre un corner millimétré de Messi, permettant aux deux équipes de se partager les points avant que les tensions de la fin de match n’éclatent.
- AFP
Les autorités de la MLS attendent le rapport de l’arbitre
À la suite des scènes regrettables survenues dans les dernières minutes, les deux équipes vont désormais attendre le rapport officiel de l'arbitre sur le match. La bagarre de fin de rencontre pourrait entraîner des sanctions disciplinaires a posteriori ou des amendes pour les joueurs et les franchises concernés.
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