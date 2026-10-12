Serie A, 6e journée
Torino-Udinese 2-1
Buteurs : 37e Braganca (T), 43e Ekkelenkamp (U), 67e Kulenovic (T)
Au Stadio Olimpico Grande Torino, à 20 h 45, le Torino affrontait l'Udinese lors du dernier match de la sixième journée de Serie A. Les joueurs d'Ignazio Abate l'emportent 2-1 grâce aux buts de Braganca et de Kulenovic, ainsi qu'à celui d'Ekkelenkamp pour l'Udinese. Sur le but de Kulenovic, Okoye commet une énorme erreur à la sortie et percute Bertola : le Torino compte sept points, avec deux victoires, un nul et trois défaites. Après un début encourageant, l'Udinese de Kosta Runjaic a subi quatre défaites consécutives. Première apparition malheureuse pour David Alaaba dans les rangs de l'Udinese.