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Torino FC v Udinese Calcio - Serie A 2026/27Getty Images Sport
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La bourde d’Okoye propulse le Torino : 2-1 face à l’Udinese, qui concède sa quatrième défaite de suite. Débuts d’Alaba

Torino vs Udinese
Torino
Udinese
Serie A

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Serie A, 6e journée

Torino-Udinese 2-1

Buteurs : 37e Braganca (T), 43e Ekkelenkamp (U), 67e Kulenovic (T)


Au Stadio Olimpico Grande Torino, à 20 h 45, le Torino affrontait l'Udinese lors du dernier match de la sixième journée de Serie A. Les joueurs d'Ignazio Abate l'emportent 2-1 grâce aux buts de Braganca et de Kulenovic, ainsi qu'à celui d'Ekkelenkamp pour l'Udinese. Sur le but de Kulenovic, Okoye commet une énorme erreur à la sortie et percute Bertola : le Torino compte sept points, avec deux victoires, un nul et trois défaites. Après un début encourageant, l'Udinese de Kosta Runjaic a subi quatre défaites consécutives. Première apparition malheureuse pour David Alaaba dans les rangs de l'Udinese.

  • LES BUTS ET LES TEMPS FORTS :

    67' - LE TORINO DOUBLE LA MISE, KULENOVIC PROFITE D'UNE ÉNORME ERREUR D'OKOYE ! Centre de Vlasic depuis la droite, aux trois quarts du terrain. Le gardien de l'Udinese sort inexplicablement à toute vitesse et percute Bertola. Le ballon rebondit sur le Croate, qui marque dans le but vide et porte le score à 2-1.


    43' - L'UDINESE ÉGALISE, EKKELENKAMP ! Solet lance l'action et transmet à Ebosse, qui trouve l'ancien joueur de l'Ajax. Sa première frappe est contrée, mais sa deuxième tentative, un tir rasant du gauche, ne laisse aucune chance à Perri, lent à réagir. L'Udinese revient à 1-1.


    37' - LE TORINO OUVRE LE SCORE, BRAGANCA MARQUE ! Sur un coup franc venu de la gauche, Che Adams reprend le ballon acrobatiquement et touche le poteau. Le Portugais est le plus prompt à se jeter sur le rebond : d'une reprise à bout portant, il inscrit son premier but en Serie A et donne l'avantage au Torino.

  • LA FEUILLE DE MATCH :

    Torino-Udinese 2-1

    Buteurs : 37e Braganca (T), 43e Ekkelenkamp (U), 67e Kulenovic (T)


    TORINO (3-4-1-2) : Perri ; Comuzzo, Coco, Rodriguez (Ismajli à la 46e) ; Belghali, Bragança (Ilkhan à la 54e, puis Gineitis à la 77e), Mandragora, Cacciamani ; Oristanio (Vlasic à la 54e) ; Adams (Kulenovic à la 65e), Simeone. Entr. : Abate


    UDINESE (3-4-2-1) : Okoye ; Abankwah (Bertola à la 60e), Solet, Ebosse ; Vojvoda (Alaba à la 72e), Karlstrom, Zarraga (Jovanovic à la 72e), Kamara (Arizala à la 81e) ; Ekkelenkamp, Chakvetadze ; Gomez (Davies à la 72e). Entr. : Runjaic


    Avertissements : Bertola (U)

    Expulsions : -

    Passes décisives : -

    Arbitre : Crezzini



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