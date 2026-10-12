67' - LE TORINO DOUBLE LA MISE, KULENOVIC PROFITE D'UNE ÉNORME ERREUR D'OKOYE ! Centre de Vlasic depuis la droite, aux trois quarts du terrain. Le gardien de l'Udinese sort inexplicablement à toute vitesse et percute Bertola. Le ballon rebondit sur le Croate, qui marque dans le but vide et porte le score à 2-1.





43' - L'UDINESE ÉGALISE, EKKELENKAMP ! Solet lance l'action et transmet à Ebosse, qui trouve l'ancien joueur de l'Ajax. Sa première frappe est contrée, mais sa deuxième tentative, un tir rasant du gauche, ne laisse aucune chance à Perri, lent à réagir. L'Udinese revient à 1-1.





37' - LE TORINO OUVRE LE SCORE, BRAGANCA MARQUE ! Sur un coup franc venu de la gauche, Che Adams reprend le ballon acrobatiquement et touche le poteau. Le Portugais est le plus prompt à se jeter sur le rebond : d'une reprise à bout portant, il inscrit son premier but en Serie A et donne l'avantage au Torino.