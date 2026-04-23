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La BBC supprime « Football Focus » après 52 ans d’existence, dans le cadre d’une décision stratégique concernant l’avenir d’Alex Scott
Un changement d’habitudes met fin à une tradition vieille d’un demi-siècle
La BBC a annoncé l’arrêt de « Football Focus » après 52 ans d’existence, mettant fin à une émission emblématique lancée en 1974 au sein de l’ère « Grandstand ». La chaîne a souligné que l’évolution des habitudes des téléspectateurs a entraîné un glissement significatif vers les plateformes numériques et à la demande, entraînant un déclin progressif de l’audience de la télévision linéaire depuis 2018. Cette décision s’inscrit dans une stratégie plus large visant à faire évoluer la diffusion de contenus pour un public moderne.
Alex Kay-Jelski, directeur de BBC Sport, a justifié ce choix : « Football Focus a été une émission majeure de l’histoire de BBC Sport et a contribué à raconter le football à plusieurs générations de téléspectateurs. Cette décision a été prise avant l’annonce plus générale de la BBC concernant les économies la semaine dernière, reflétant l’évolution continue de la manière dont le public s’intéresse au football et notre engagement à faire évoluer la façon dont nous diffusons nos contenus pour atteindre les fans où qu’ils se trouvent. »
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La nouvelle programmation du samedi est officielle
Après la disparition de « Football Focus », la BBC a rapidement présenté sa nouvelle grille du samedi pour la saison 2026-2027. Dès l’année prochaine, « The Football Interview », l’émission de Kelly Somers, sera diffusée le samedi à 12 h 45 (BST) sur BBC One. Cette saison, elle a reçu des invités de marque : Bukayo Saka, Emma Hayes, Bernardo Silva, Hugo Ekitike et Michael Carrick.
De plus, Final Score avec Jason Mohammad débutera sur BBC One dès 15 h 45 BST, soit plus tôt que ces dernières années. La BBC entend également renforcer sa présence numérique sur plusieurs plateformes, notamment avec des émissions dédiées sur YouTube, afin d’offrir une couverture footballistique de haute qualité capable d’atteindre un public plus jeune et plus féru de technologie.
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L'avenir de Scott s'éclaircit
Cette annonce a également permis de clarifier l’avenir d’Alex Scott, l’actuel présentateur de Football Focus. L’ancien défenseur d’Arsenal et de l’équipe d’Angleterre, qui anime l’émission depuis cinq ans, restera l’un des visages phares de la chaîne malgré l’annulation de cette émission phare. La BBC entend maintenir la présence d’Alex Scott lors de ses grands événements sportifs et dans la couverture du football national.
Kay-Jelski a salué son rôle, déclarant : « Alex Scott est l'une de nos meilleures présentatrices, elle est extrêmement populaire tant dans le football masculin que féminin et occupe une place importante dans notre présent et notre avenir. Elle restera au cœur de notre programmation sportive, tant pour la Coupe du monde masculine de cette année que pour la Coupe du monde féminine de 2027, tout en continuant à jouer un rôle de premier plan dans la Super League féminine et en tant que « BBC Sports Personality of the Year ». Nous travaillons également avec elle sur un nouveau projet très prometteur – nous vous en dirons plus très bientôt. »
L'héritage d'un géant du PAF
Né d’une rubrique intitulée « Football Preview » présentée par Sam Leitch, « Football Focus » est rapidement devenu un rendez-vous incontournable de l’offre BBC Sport. Bob Wilson en devient la figure emblématique et anime l’émission pendant deux décennies, à partir de 1974. Depuis, ce « siège brûlant » a accueilli plusieurs présentateurs de renom : Steve Rider, Gary Lineker, Ray Stubbs, Manish Bhasin et, plus récemment, Dan Walker, qui a dirigé l’émission pendant douze ans.
L’annulation de l’émission marque la fin d’une époque pour la traditionnelle couverture d’avant-match à la télévision hertzienne. Si l’émission se poursuivra jusqu’à la fin de la saison en cours, toutes les attentions se tournent désormais vers la manière dont la BBC comblera ce vide culturel. La transition vers un contenu axé sur le numérique acte une rupture définitive avec les traditions de diffusion linéaire qui ont façonné le sport tout au long du XXe siècle.