La BBC a annoncé l’arrêt de « Football Focus » après 52 ans d’existence, mettant fin à une émission emblématique lancée en 1974 au sein de l’ère « Grandstand ». La chaîne a souligné que l’évolution des habitudes des téléspectateurs a entraîné un glissement significatif vers les plateformes numériques et à la demande, entraînant un déclin progressif de l’audience de la télévision linéaire depuis 2018. Cette décision s’inscrit dans une stratégie plus large visant à faire évoluer la diffusion de contenus pour un public moderne.

Alex Kay-Jelski, directeur de BBC Sport, a justifié ce choix : « Football Focus a été une émission majeure de l’histoire de BBC Sport et a contribué à raconter le football à plusieurs générations de téléspectateurs. Cette décision a été prise avant l’annonce plus générale de la BBC concernant les économies la semaine dernière, reflétant l’évolution continue de la manière dont le public s’intéresse au football et notre engagement à faire évoluer la façon dont nous diffusons nos contenus pour atteindre les fans où qu’ils se trouvent. »