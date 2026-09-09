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La bataille du voyage en bus d’Arda ! Turan affiche le calme de Hiddink après le périple épique du Shakhtar pour affronter le PSV
Turan prépare le Shakhtar après un éprouvant voyage en bus
L'entraîneur principal du Shakhtar Donetsk, Arda Turan, a exprimé sa totale fierté envers ses joueurs alors qu'ils se préparent à affronter le PSV au PSV Stadion. L'équipe ukrainienne a dû suivre un programme de déplacement long et éprouvant, partant en bus de Lviv pour franchir la frontière avec la Pologne avant de prendre un vol depuis Rzeszow vers les Pays-Bas.
Turan a expliqué que la guerre en cours en Ukraine oblige l'équipe à adapter sa préparation, en utilisant l'analyse vidéo tactique pendant les trajets plutôt que des séances traditionnelles sur le terrain.
L'entraîneur a souligné que porter l'espoir du peuple ukrainien l'emporte sur toute fatigue physique liée à leur voyage.
- Seskim Photo
Un ancien protégé s’inspire du calme de Hiddink
Avant d’affronter une opposition néerlandaise, Turan a évoqué l’influence profonde de son ancien sélectionneur, Guus Hiddink. L’entraîneur de 39 ans s’est souvenu d’un discours précis à la mi-temps, lors de ses années de joueur avec la Turquie contre la Belgique, où le calme de Hiddink au milieu d’une très forte tension avait inspiré une spectaculaire remontée victorieuse.
Turan vise à transmettre ce même calme et cette même confiance à six ou sept jeunes joueurs du Shakhtar qui vont faire leurs débuts en Ligue des champions.
« Hiddink est entré dans le vestiaire avec une tasse de café, d’un calme absolu, a rappelé Turan. Il m’a appris à rester calme, à contrôler le match et à faire confiance aux bons principes. »
Pas question de fermer le jeu à Eindhoven
Malgré le fait d’affronter un PSV très prolifique, Turan a insisté sur le fait que le Shakhtar n’adoptera pas un dispositif purement défensif à Eindhoven. S’inspirant d’icônes du football néerlandais comme Johan Cruyff, Frank Rijkaard et Hiddink, l’entraîneur a exigé du courage et de la possession de balle de la part de son équipe.
Turan a également évoqué un échange chaleureux avec son ancien ami Ivan Perisic avant la rencontre, saluant le vétéran de 37 ans du PSV comme une légende vivante.
« Si vous essayez seulement de défendre contre le PSV, vous perdrez », a déclaré Turan. « Nous n’allons pas jouer tous derrière. Mes joueurs doivent être courageux, attaquer et prendre du plaisir pendant le match. »
- ANP
La scène européenne est prête pour le choc à Eindhoven
Le Shakhtar aborde cette rencontre avec l’ambition de s’appuyer sur son impressionnante forme sur la scène nationale et d’écrire un nouveau chapitre après son dramatique affrontement de 2024 contre le PSV.
Turan a assuré à son jeune groupe qu’il assumerait l’entière responsabilité du résultat final au moment d’entrer en scène en Ligue des champions.
Les deux équipes entreront sur le terrain jeudi soir pour lancer leur campagne de phase de ligue européenne.
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