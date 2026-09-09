L'entraîneur principal du Shakhtar Donetsk, Arda Turan, a exprimé sa totale fierté envers ses joueurs alors qu'ils se préparent à affronter le PSV au PSV Stadion. L'équipe ukrainienne a dû suivre un programme de déplacement long et éprouvant, partant en bus de Lviv pour franchir la frontière avec la Pologne avant de prendre un vol depuis Rzeszow vers les Pays-Bas.

Turan a expliqué que la guerre en cours en Ukraine oblige l'équipe à adapter sa préparation, en utilisant l'analyse vidéo tactique pendant les trajets plutôt que des séances traditionnelles sur le terrain.

L'entraîneur a souligné que porter l'espoir du peuple ukrainien l'emporte sur toute fatigue physique liée à leur voyage.



