« L'un des pires jours de ma vie » : la star offensive espagnole risque une élimination amère à la Coupe du monde

Le joueur de 23 ans de l’Atletico Club s’est apparemment gravement blessé lors du dernier match de groupe des Espagnols contre l’Uruguay (1-0), à la suite d’une faute de Nicolas de la Cruz. On voyait clairement que Williams boitait de la jambe droite.

« Aujourd’hui est l’un des pires jours de ma vie. Je me suis à nouveau blessé après une année très difficile », a-t-il ensuite écrit sur son compte Instagram.

Il a estimé que son adversaire avait agi « par frustration, mécontentement et tristesse », ajoutant que cette faute « aurait pu être évitée, car l’action était totalement inutile. Mais même cela ne m’arrêtera pas », a conclu Williams.