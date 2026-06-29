À la veille de son match à élimination directe contre l'Autriche, lors des 32es de finale, le champion d'Europe en titre craint de devoir se passer de son attaquant Nico Williams.
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« L'un des pires jours de ma vie » : la star offensive espagnole risque une élimination amère à la Coupe du monde
Le joueur de 23 ans de l’Atletico Club s’est apparemment gravement blessé lors du dernier match de groupe des Espagnols contre l’Uruguay (1-0), à la suite d’une faute de Nicolas de la Cruz. On voyait clairement que Williams boitait de la jambe droite.
« Aujourd’hui est l’un des pires jours de ma vie. Je me suis à nouveau blessé après une année très difficile », a-t-il ensuite écrit sur son compte Instagram.
Il a estimé que son adversaire avait agi « par frustration, mécontentement et tristesse », ajoutant que cette faute « aurait pu être évitée, car l’action était totalement inutile. Mais même cela ne m’arrêtera pas », a conclu Williams.
L'Espagne pourrait aussi devoir se passer de Yeremy Pino.
La Fédération espagnole n’a pas précisé la gravité exacte de la blessure, ni confirmé la présence du joueur de 23 ans contre l’Autriche. Williams avait déjà manqué plusieurs mois la saison dernière en raison de problèmes à l’aine et à la cuisse, et n’avait retrouvé la forme qu’à la dernière minute, juste avant le début du tournoi.
Malgré le coup dur, le sélectionneur Luis de la Fuente s’est voulu rassurant : « Il ressent de légères douleurs, peut-être liées à de la fatigue. Nous attendons les résultats des examens », a-t-il déclaré après la rencontre face à l’Uruguay.
L’éventuelle absence de Williams réduirait encore l’effectif sur les ailes offensives. La pépite du Barça Lamine Yamal n’est pas encore à 100 % après son retour de blessure, et Yeremy Pino s’est également gravement blessé contre l’Uruguay. « Si nous devons jouer sans ailiers, nous le ferons, notre stratégie de base ne changera pas », a conclu de la Fuente.