L'Italie des moins de 20 ans : quel retour ! De 0-3 à 3-3 contre l'Angleterre

L'Italie démarre bien grâce à un Rao dangereux, mais c'est l'Angleterre qui ouvre le score : Ndala sert Watson qui, à l'entrée de la surface, bat Martinelli dans le petit filet. Les Azzurrini perdent pied, mais à la 37e minute, ils ont l'occasion de relancer le match lorsque Lavelli obtient un penalty qu'il rate, Herrick le repoussant. Cette erreur s'avère fatale et, à la fin de la première mi-temps, l'Italie capitule à nouveau lorsque Watson marque de la tête sur un centre de Pinto. En début de seconde période, l'Italie revient sur le terrain avec plus d'énergie, mais en l'espace de deux minutes, entre la 56e et la 58e, Proctor réalise d'abord un miracle face à Rao, puis Heaven s'élève au-dessus de tout le monde de la tête sur un corner et marque le 3-0 qui semble avoir scellé le sort du match. Il semble, bien sûr, car l'Italie ne baisse jamais les bras et revient lentement au score : à la 65e, Vavassori trouve le poteau, à la 66e, Lavelli marque le but qui rattrape son erreur sur penalty grâce à un dribble sec et un tir dans le petit filet qui relance un match qui semblait perdu. À la 72e minute, un autre talent issu de l'Inter, Stabile, marque de la talonnade dans la mêlée sur un corner pour porter le score à 3-2 et, dans les dernières minutes, après un tir sur le poteau de l'Angleterre, un autre but de la talonnade, cette fois de Vavassori, vient sceller la remontée spectaculaire des Azzurrini.